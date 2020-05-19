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СНГ 19.05.2020 16:40

Президент Казахстана призвал наращивать объемы взаимной торговли в ЕАЭС

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал наращивать объемы взаимной торговли в ЕАЭС.

"Предлагаю обратить внимание на ряд аспектов, решение которых может выступить катализатором посткризисного развития. Важно максимально содействовать сохранению и наращиванию объемов взаимной торговли, обеспечивать диверсификацию ее номенклатуры и баланс", - сказал Токаев во вторник на заседании Высшего Евразийского экономического совета в формате видеоконференции.

По мнению главы Казахстана, необходим план поэтапного снятия всех ограничений и барьеров, которые возникли во время пандемии.

"Наши ведомства в сфере здравоохранения, санитарного, ветеринарного и иных видов контроля должны учесть уроки кризиса и предложить действенные механизмы взаимодействия, обеспечивающие с одной стороны безопасность наших граждан, с другой стороны - безбарьерное движение товаров", - отметил президент Казахстана.

Он также призвал "существенно активизировать работу по запуску интегрированной информационной системы Союза".

По данным Токаева, с 2015 года из 88 общих процессов внедрены только 19, или 21%.

"Цифровизация ключевых аспектов взаимодействия государственных органов наших стран будет способствовать упрощению бизнес-процессов, увеличению товарооборота, снижению административной нагрузки на бизнес", - считает Токаев.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КАЗАХСТАН, ТОКАЕВ, ЕАЭС, ПРЕДЛОЖЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]