Президент Казахстана призвал наращивать объемы взаимной торговли в ЕАЭС

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал наращивать объемы взаимной торговли в ЕАЭС.

"Предлагаю обратить внимание на ряд аспектов, решение которых может выступить катализатором посткризисного развития. Важно максимально содействовать сохранению и наращиванию объемов взаимной торговли, обеспечивать диверсификацию ее номенклатуры и баланс", - сказал Токаев во вторник на заседании Высшего Евразийского экономического совета в формате видеоконференции.

По мнению главы Казахстана, необходим план поэтапного снятия всех ограничений и барьеров, которые возникли во время пандемии.

"Наши ведомства в сфере здравоохранения, санитарного, ветеринарного и иных видов контроля должны учесть уроки кризиса и предложить действенные механизмы взаимодействия, обеспечивающие с одной стороны безопасность наших граждан, с другой стороны - безбарьерное движение товаров", - отметил президент Казахстана.

Он также призвал "существенно активизировать работу по запуску интегрированной информационной системы Союза".

По данным Токаева, с 2015 года из 88 общих процессов внедрены только 19, или 21%.

"Цифровизация ключевых аспектов взаимодействия государственных органов наших стран будет способствовать упрощению бизнес-процессов, увеличению товарооборота, снижению административной нагрузки на бизнес", - считает Токаев.