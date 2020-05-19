Китай в ответ на угрозы Трампа в адрес ВОЗ: Вашингтон хочет снять с себя ответственность за ситуацию с коронавирусом в США

Пекин считает, что Вашингтон старается переложить ответственность на другие стороны за то, какая обстановка с коронавирусом сложилась в США, сообщил во вторник китайский телеканал CGTN со ссылкой на слова представителя МИД КНР Чжао Лицзяня.
Телеканал поясняет, что Чжао Лицзянь таким образом прокомментировал недавнее письмо президента США Дональда Трампа с ультиматумом в адрес Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
В свою очередь представитель МИД КНР заявил, что США ждет неудача в попытках использовать Китай для снятия с себя ответственности за ситуацию с COVID-19.
Также он призвал американских политиков не пренебрегать своими обязанностями и сотрудничать с международным сообществом для борьбы с коронавирусом.
Ранее Трамп опубликовал письмо гендиректору ВОЗ Тедросу Адханому Гебрейесусу, в котором предупредил о мерах в случае, если организация в ближайшие 30 дней не возьмет на себя обязательства по "существенным улучшениям" в своей работе.
"Мой долг как президента США информировать Вас о том, что, если Всемирная организация здравоохранения не возьмет на себя обязательства по существенным улучшениям в течение следующих 30 дней, я сделаю свое временное решение о замораживании финансирования ВОЗ постоянным и пересмотрю наше членство в этой организации", - следует из письма Трампа, опубликованного в его Twitter.
Президент в своем письме выдвинул ряд обвинений в том, что ВОЗ упустила или проигнорировала различные предупреждающие признаки коронавируса, и подверг критике ее позицию по отношению к Китаю.
По его словам, единственным путем для ВОЗ, чтобы восстановить доверие, является демонстрация "своей независимости от Китая".
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