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Дальнее зарубежье 19.05.2020 17:05

Китай в ответ на угрозы Трампа в адрес ВОЗ: Вашингтон хочет снять с себя ответственность за ситуацию с коронавирусом в США

Пекин считает, что Вашингтон старается переложить ответственность на другие стороны за то, какая обстановка с коронавирусом сложилась в США, сообщил во вторник китайский телеканал CGTN со ссылкой на слова представителя МИД КНР Чжао Лицзяня.

Телеканал поясняет, что Чжао Лицзянь таким образом прокомментировал недавнее письмо президента США Дональда Трампа с ультиматумом в адрес Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

В свою очередь представитель МИД КНР заявил, что США ждет неудача в попытках использовать Китай для снятия с себя ответственности за ситуацию с COVID-19.

Также он призвал американских политиков не пренебрегать своими обязанностями и сотрудничать с международным сообществом для борьбы с коронавирусом.

Ранее Трамп опубликовал письмо гендиректору ВОЗ Тедросу Адханому Гебрейесусу, в котором предупредил о мерах в случае, если организация в ближайшие 30 дней не возьмет на себя обязательства по "существенным улучшениям" в своей работе.

"Мой долг как президента США информировать Вас о том, что, если Всемирная организация здравоохранения не возьмет на себя обязательства по существенным улучшениям в течение следующих 30 дней, я сделаю свое временное решение о замораживании финансирования ВОЗ постоянным и пересмотрю наше членство в этой организации", - следует из письма Трампа, опубликованного в его Twitter.

Президент в своем письме выдвинул ряд обвинений в том, что ВОЗ упустила или проигнорировала различные предупреждающие признаки коронавируса, и подверг критике ее позицию по отношению к Китаю.

По его словам, единственным путем для ВОЗ, чтобы восстановить доверие, является демонстрация "своей независимости от Китая".

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Тэги: КИТАЙ, США, ВОЗ, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]