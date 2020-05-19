ЦБ Азербайджана и ЕБРР подписали на договор об осуществлении валютных операций своп манат/доллар США на $200 млн

Центральный банк Азербайджана и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) подписали своп-договор на сумму $200 млн с целью обеспечения доступа реального сектора в Азербайджане к финансовым инструментам в условиях пандемии коронавируса COVID-19.
«В рамках договора местные компании получат доступ к финансовым ресурсам ЕБРР в нацвалюте Азербайджана. Из этих средств $50 млн или 85 млн манатов планируется уже в 2020 году предоставить местным компаниям, особенно малому бизнесу, столкнувшим с временными трудностями», - сообщает Центробанк.
Кроме этого, в рамках договора ЕБРР поддержит расширение применения в Азербайджане производных финансовых инструментов и альтернативных источников финансирования.
«ЦБА также продолжает консультации с ЕБРР по вопросу выпуска банком облигаций в нацвалюте Азербайджана и приведения правовых рамок рынка производных финансовых инструментов с международными стандартами», - отмечается в сообщении.
Азербайджан является членом ЕБРР с 1992 года. За этот период банк выделили 3,3 млрд евро на финансирование 170 проектов в Азербайджане.
А.Азизов
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