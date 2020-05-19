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Дальнее зарубежье 19.05.2020 20:05

Главы МИД РФ и Италии выступают за координирующую роль ООН в преодолении последствий пандемии

Глава МИД РФ Сергей Лавров и его итальянский коллега Луиджи ди Майо в ходе телефонного разговора высказались за объединение усилий стран и международных организаций в борьбе с коронавирусом и преодолением его экономических последствий, сообщили во вторник в МИД России.

"Была подчеркнута важность объединения усилий стран и международных организаций при координирующей роли ООН по преодолению последствий кризиса, в том числе в сфере экономики", - говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

Кроме того, министры "отметили эффективную координацию работы по линии министерств и ведомств двух стран в противодействии пандемии коронавируса", а глава МИД Италии "от имени правительства Италии выразил признательность Российской Федерации за оказанную помощь в борьбе с распространением данной инфекции на Апеннинах".

В сообщении отмечается, что "при обсуждении двусторонней повестки дня министры высказались за возобновление полноформатного российско-итальянского сотрудничества по мере нормализации эпидемиологической обстановки".

Вместе с тем, как сообщили в МИД РФ, в ходе разговора "состоялся обстоятельный обмен мнениями по международной проблематике, и особое внимание было уделено ливийскому урегулированию".

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]