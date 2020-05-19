Додон и Санду являются потенциальными фаворитами президентской гонки в Молдавии - опрос

Президент Молдавии Игорь Додон и бывший премьер-министр Майя Санду лидируют в рейтинге потенциальных кандидатов на пост президента республики, свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, представленные во вторник в Кишиневе компанией CBS Research.

Согласно данным исследования, за Додона на предстоящих выборах готово проголосовать 14,3% избирателей, за председателя Партии действия и солидарности (PAS) Санду - 11,8%.

Другие потенциальные кандидаты набрали бы не более 4% голосов. Так лидер "Нашей партии" Ренато Усатый получил бы 3,7%, председатель Партии коммунистов Владимир Воронин и лидер партии "Платформа достоинства и правды" Андрей Нэстасе - по 2,5%, председатель Демократической партии Павел Филип - 1,5%, глава Партии национального единства Октавиан Цику - 1,2%, председатель Либеральной партии Дорин Киртоакэ и один из представителей партии "Шор" - по 1%.

При этом более половины избирателей Молдавии (57,6%) не знают, за кого голосовать на президентских выборах.

Опрос проведен CBS Research по заказу сообщества WatchDog.MD 5-11 мая по телефону среди 1003 респондентов. Погрешность составляет +/-3,1%.

На выборах в 2016 году во втором туре также боролись за президентское кресло Додон и Санду. Додон одержал победу, получив 52% голосов избирателей. Его мандат истекает 23 декабря 2020 года, а новые выборы должны состояться в период с 23 октября по 23 декабря.

Как сообщалось, Додон предложил провести выборы главы государства 1 ноября. Поддерживающая его Партия социалистов зарегистрировала в парламенте соответствующую законодательную инициативу. Она может принята парламентом уже на этой неделе.