Тема строительства газопровода "Северный поток 2" не фигурирует в повестке Совета государств Балтийского моря на вторник, но не исключено, что кто-то из участников переговоров захочет это обсудить, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас.

"Тема не стоит на повестке дня, и у меня нет указаний на то, что кто-то собирается ее затронуть. Но не могу исключить, что кто-то из коллег захочет это обсудить", - сказал Маас журналистам во вторник перед видеоконференцией Совета.

Совет проходит на уровне глав МИД ФРГ, России, Дании, Латвии, Литвы, Норвегии, Польши, Финляндии, Швеции, Эстонии. Маас также сообщил, что в переговорах во вторник примет участие его российский коллега Сергей Лавров.

По словам Мааса, "тематика, связанная с ситуацией вокруг корабля-трубопрокладчика газопровода", в Берлине известна.

"Я не могу сказать, что с какой-то стороны сейчас в этом плане есть потребность для переговоров", - сказал он.

Отвечая на вопрос о том, получали ли в Берлине какие-то предупреждения из посольства США по этому вопросу, Маас ответил отрицательно.

"Мы не получали предупреждений из посольства в Берлине и других тоже, по крайней мере, мне об этом не известно", - сообщил он.

"Газпром" решил достраивать газопровод "Северный поток 2" собственными силами после того, как США наложили санкции на оператора проекта, компанию Nord Stream 2. Из-за этих санкций работу остановил подрядчик - швейцарская компания Allseas, которая прокладывала трубы. В прокладке труб были задействованы три судна компании - Pioneering Spirit, Solitaire и Audacia.

После этого "Газпром" решил задействовать собственный трубоукладчик - модернизированное в Находке судно "Академик Черский". В настоящее время, по данным интернет-сервиса www.vesselfinder.com, судно стоит в порту Мукран на острове Рюген. Неподалеку в Лубмине находится газоприемная станция компании Gascade для обоих "Северных потоков".

По данным немецкого издания Focus, американский сенатор-республиканец Тед Круз заявил, что если "Газпром" задействует судно "Академик Черский" для того, чтобы достроить газопровод, то "президент США может и должен наложить на "Газпром" санкции". Круз, в частности, пригрозил менеджерам "Газпрома" запретить въезд в США и заморозить финансовые активы.