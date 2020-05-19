Страны ЕАЭС дополнительно проконсультируются с Кубой о предоставлении ей статуса наблюдателя

Страны Евразийского экономического союза проведут дополнительные консультации с Кубой о предоставлении ей статуса государства - наблюдателя, заявил председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович.

"Беларусь, Кыргызстан и Армения согласны на предоставление Кубе статуса наблюдателя. Казахстан высказался за проведение дополнительных консультаций с кубинской стороной. Россия также предложила провести консультации, чтобы уточнить все аспекты", - сказал Мясникович на заседании Высшего Евразийского экономического совета во вторник.

Его цитирует госагентство БелТА.

По словам Мясниковича, Куба проявляет очень большой интерес к сотрудничеству с ЕАЭС практически с момента создания объединения. С 2018 года кубинское правительство сотрудничает с ЕЭК на основе меморандума о взаимопонимании. Вопрос о предоставлении стране статуса наблюдателя обсуждался комиссией уже дважды.

В ЕАЭС входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Армения. Молдавия имеет статус наблюдателя.