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Дальнее зарубежье 19.05.2020 20:28

Страны ЕАЭС дополнительно проконсультируются с Кубой о предоставлении ей статуса наблюдателя

Страны Евразийского экономического союза проведут дополнительные консультации с Кубой о предоставлении ей статуса государства - наблюдателя, заявил председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович.

"Беларусь, Кыргызстан и Армения согласны на предоставление Кубе статуса наблюдателя. Казахстан высказался за проведение дополнительных консультаций с кубинской стороной. Россия также предложила провести консультации, чтобы уточнить все аспекты", - сказал Мясникович на заседании Высшего Евразийского экономического совета во вторник.

Его цитирует госагентство БелТА.

По словам Мясниковича, Куба проявляет очень большой интерес к сотрудничеству с ЕАЭС практически с момента создания объединения. С 2018 года кубинское правительство сотрудничает с ЕЭК на основе меморандума о взаимопонимании. Вопрос о предоставлении стране статуса наблюдателя обсуждался комиссией уже дважды.

В ЕАЭС входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Армения. Молдавия имеет статус наблюдателя.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]