Азербайджан в период пандемии вернул на родину 6,5 тыс. граждан из России – Алиев

Азербайджан на сегодняшний день эвакуировал 6,5 тыс. азербайджанских граждан из России, заявил президент Ильхам Алиев.
«В целом, мы вернули уже свыше 20 тыс. граждан. Больше всего наших граждан возвращено из России. На сегодняшний день мы уже вернули из России 6,5 тыс. наших граждан и данный процесс продолжается в организованном порядке», - сказал Алиев в интервью гостелеканалу AzTV.
По его словам, в Азербайджане созданы все необходимые условия карантина для прибывающих из-за рубежа.
«Прибывшие помещаются на карантин сроком на 14 дней. Они размещаются в 4-5-звездочных отелях, где есть все условия. У нас свыше 20 больниц, где размещаются заболевшие коронавирусом, начато строительство 10 модульных больниц, одна из них уже открыта. Идет процесс ослабления (карантина – ИФ), и здесь важна ответственность граждан. Пандемия еще не завершена, поэтому все должны понять собственную ответственность и следовать правилам», - сказал Алиев.
А. Мамедов
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