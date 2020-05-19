Правительство Грузии добивается права вводить санитарные ограничения без режима ЧП

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария надеется, что парламент примет изменения в закон "О защите общественного здоровья", которые позволят правительству вводить в случае ухудшения эпидемиологической обстановки ограничения без необходимости объявления режима чрезвычайного положения.

"Ограничения нам нужны, но в то же время, не нужны ЧП и комендантский час. Поэтому мы обратились к парламенту, чтобы эти ограничения были разумными, эффективными и направленными на конкретные цели", - сказал Гахария журналистам во вторник.

По его словам, существующая на сегодняшний день эпидемиологическая ситуация в Грузии позволяет сделать определенные шаги по возобновлению экономической деятельности, однако, как он считает, это не означает, что коронавирус COVID-19 побежден.

На прошлой неделе Гахария заявил, что введенный в марте связи с пандемией коронавируса COVID-19 режим чрезвычайного положения не будет продлеваться в Грузии после 22 мая.

Во вторник в парламенте Грузии сообщили журналистам, что законодательные изменения, о которых заявил премьер, касаются возможности ввода ограничений без объявления режима ЧП на определенных локациях.

В парламентском большинстве заявили, что поддержат эти изменения.

Между тем, представители оппозиционных фракций сообщили журналистам, что не будут голосовать за эти изменения, так как, по их мнению, дополнительные полномочия власти могут использовать в своих политических интересах.

В то же время, инициативу правительства поддерживают в Национальном центре по контролю за заболеваниями Грузии.

"Коронавирус не исчезнет 23 мая, нам придется с ним жить еще долго", - сказал журналистам во вторник глава этого центра Амиран Гамкредидзе, отметив, что в определенные периоды в каких-то местах, возможно, будут фиксироваться факты распространения и поэтому будет необходимо принимать быстрые и строгие меры.

"Для этого нет необходимости каждую минуту вводить в стране чрезвычайное положение", - считает Гамкрелидзе.

На сегодняшний день в Грузии подтверждено 702 случая заражения коронавирусом COVID-19. Из этого числа 12 человек скончались и 456 выздоровели.