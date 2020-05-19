ЕС призвал защитить права инвалидов в преодолении пандемии коронавируса

Европейский союз поддержал призыв ООН обеспечить защиту прав инвалидов в преодолении пандемии коронавируса.
"Глобальный ответ на коронавирус должен обеспечить защиту прав любого человека без какой-либо дискриминации. Никто не должен оставаться на обочине, и ни одно право человека не должно быть забыто. Европейский союз стремится сыграть в этом свою роль", - говорится в распространенном во вторник заявлении Еврокомиссии (ЕК).
В документе, который подписали глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, зампред ЕК Вера Юрова и комиссар ЕС Хелена Далли, выражена полная солидарность с Совместным заявлением ООН, которое одобрили 138 стран, включая всех членов ЕС и ЕС как организацию.
"Пандемия и ее социально-экономические последствия оказывают непропорциональное воздействие на права инвалидов, такие как равный доступ к здравоохранению, вспомогательным услугам и образованию", - отмечают члены исполнительной коллегии ЕС.
Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен поручила комиссару ЕС по вопросам равенства Хелене Далли руководство выполнением в ЕС Конвенции ООН о правах инвалидов. Ей поручно "тесно сотрудничать со всеми членами ЕК для достижения этой цели, в том числе во внешнеполитической деятельности".
В стадии подготовки находится новая усиленная стратегия ЕС в отношении инвалидов, которая будет учитывать проблемы, возникающие у них в связи с кризисом COVID-19, его экономические и социальные последствия, сообщает в этой связи ЕК.
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