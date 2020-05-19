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СНГ 19.05.2020 21:14

Число выявленных в Таджикистане случаев заражения коронавирусом приближается к 2 тысячам

В Таджикистане за минувшие сутки выявлено 207 новых случаев заражения COVID-19 (то есть чуть больше, чем в предыдущие - 205), общее число инфицированных достигло 1936 человек, сообщило во вторник министерство здравоохранения и социальной защиты населения республики.

По данным ведомства, за прошедшие сутки летальных исходов заболевания зарегистрировано не было, с начала пандемии от последствий болезни в стране скончался 41 человек.

Первые факты заражения COVID-19 власти республики подтвердили 30 апреля. По состоянию на вечер 18 мая в стране было зарегистрировано 1729 человек инфицированных коронавирусной инфекций.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]