Число выявленных в Таджикистане случаев заражения коронавирусом приближается к 2 тысячам

В Таджикистане за минувшие сутки выявлено 207 новых случаев заражения COVID-19 (то есть чуть больше, чем в предыдущие - 205), общее число инфицированных достигло 1936 человек, сообщило во вторник министерство здравоохранения и социальной защиты населения республики.

По данным ведомства, за прошедшие сутки летальных исходов заболевания зарегистрировано не было, с начала пандемии от последствий болезни в стране скончался 41 человек.

Первые факты заражения COVID-19 власти республики подтвердили 30 апреля. По состоянию на вечер 18 мая в стране было зарегистрировано 1729 человек инфицированных коронавирусной инфекций.