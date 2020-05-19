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Внешняя политика 19.05.2020 17:08

Азербайджан оказал помощь 13 странам, пострадавшим от COVID-19 – президент Алиев

Азербайджан оказал различную помощь 13 странам, столкнувшимся с проблемами при пандемии коронавируса COVID-19, заявил президент страны Ильхам Алиев.

«В эти тяжелые дни все должны помогать друг другу. Мы оказали различную помощь 13 странам, которые испытывали проблемы из-за пандемии. Они обратились к нам за помощью. Мы отправили дезинфицирующие средства, защитные предметы и многое другое. Считаю, что мы поступили правильно», - сказал Алиев в интервью телеканалу AzTV.

Он отметил, что Азербайджан также выделил помощь трем международным организациям.

Алиев добавил, что ситуация с пандемией коронавируса в Азербайджане находится под контролем.

А.Мамедов

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Тэги: КОРОНАВИРУС, СТРАНЫ, ПОДДЕРЖКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]