Азербайджан оказал помощь 13 странам, пострадавшим от COVID-19 – президент Алиев

Азербайджан оказал различную помощь 13 странам, столкнувшимся с проблемами при пандемии коронавируса COVID-19, заявил президент страны Ильхам Алиев.

«В эти тяжелые дни все должны помогать друг другу. Мы оказали различную помощь 13 странам, которые испытывали проблемы из-за пандемии. Они обратились к нам за помощью. Мы отправили дезинфицирующие средства, защитные предметы и многое другое. Считаю, что мы поступили правильно», - сказал Алиев в интервью телеканалу AzTV.

Он отметил, что Азербайджан также выделил помощь трем международным организациям.

Алиев добавил, что ситуация с пандемией коронавируса в Азербайджане находится под контролем.

А.Мамедов