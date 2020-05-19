Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело в отношении двух человек, обвиняемых в призывах и финансированию терроризма

Генеральная прокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело в отношении двух лиц по подозрению к призывам к терроризму и финансированию терроризма.

«В ходе следственно-оперативных мероприятий было выявлено, что Галиб Мамедов в 2015-2017 годах на территории Азербайджана совершил преступления, связанные с незаконным присвоением чужого имущества в крупных размерах. С целью избежать наказания за совершенные преступления Мамедов получил убежище в Германии, откуда открыто занимался призывами к совершению террористических актов на территории Азербайджана», сообщает Генпрокуратура.

«Следствие определило, что Мамедов, войдя в сговор с группой лиц, ранее осужденных за конкретные преступления, в 2019 году посредством социальных сетей и распространением видеороликов призывал своих сторонников в ходе массовых акций в Азербайджане применять террор в отношении высокопоставленных лиц правительства и полиции», отмечается в сообщении.

Расследование выявило, что обращения, связанные с призывами к совершению террористических актов, посредством интернета, посылались Мамедовым доверенным людям, в том числе близкому знакомому Ниямеддину Ахмедову. В свою очередь, Ахмедов, зная, что посылаемые денежные средства будут направлены на финансирование терроризма, тем не менее, получал их под различными адресами.

Генпрокуратура подчеркивает, что суд в отношении Мамедова заочно избрал меру пресечения в виде ареста.

«В настоящее время ведутся юридические вопросы по его экстрадиции. Решением суда, Ахмедов, также арестован по статье 214-1(финансирование терроризма) Уголовного кодекса Азербайджана», - сообщает Генпрокуратура.

Б.Рустамбеков