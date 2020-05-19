В Ливию перебрасывают все больше смертоносного оружия из-за рубежа

Все больше современного и смертоносного оружия попадает из-за рубежа в Ливию, заявила во вторник на заседании Совета Безопасности ООН исполняющая обязанности спецпосланника ООН по Ливии Стефани Уильямс.

"Мы продолжаем наблюдать вызывающее тревогу наращивание военной мощи сторон. Это - результат непрекращающейся отправки иностранными силами чрезвычайно современного летального оружия", - сказала Уильямс.

Она пояснила, что это касается как сторонников признанных ООН властей Ливии, так и Ливийской национальной армии Халифы Хафтара. Также, по ее словам, обе стороны конфликта активно используют иностранных наемников.