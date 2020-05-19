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Дальнее зарубежье 19.05.2020 20:55

В Ливию перебрасывают все больше смертоносного оружия из-за рубежа

Все больше современного и смертоносного оружия попадает из-за рубежа в Ливию, заявила во вторник на заседании Совета Безопасности ООН исполняющая обязанности спецпосланника ООН по Ливии Стефани Уильямс.

"Мы продолжаем наблюдать вызывающее тревогу наращивание военной мощи сторон. Это - результат непрекращающейся отправки иностранными силами чрезвычайно современного летального оружия", - сказала Уильямс.

Она пояснила, что это касается как сторонников признанных ООН властей Ливии, так и Ливийской национальной армии Халифы Хафтара. Также, по ее словам, обе стороны конфликта активно используют иностранных наемников.

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Тэги: ООН, ЛИВИЯ, ОРУЖИЕ, ПОСТАВКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]