WTI дорожает в день истечения июньского контракта, Brent стабильна на уровне $34,81 за баррель

Нефть WTI продолжает дорожать в ходе торгов во вторник, в то время как котировки Brent слабо меняются.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по состоянию на 19:05 остается на уровне закрытия предыдущих торгов - $34,81 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на $0,7 (2,2%) - до $32,52 за баррель.

Срок действия июньских контрактов на WTI истекает с завершением торгов во вторник. Более активно торгуемые июльские фьючерсы на WTI дорожают на $0,35 (1,11%) - до $32 за баррель.

Накануне и утром во вторник нефтяные цены росли на новостях об успехах первого этапа испытания вакцины против коронавируса на людях.

Американская биотехнологическая компания Moderna Inc.в понедельник объявила, что начальный этап испытания вакцины против коронавируса нового типа на людях дал положительные результаты.

"Позитивные новости о разработке вакцины против COVID-19 улучшили настроения и на товарных рынках", - отмечает главный макроэкономист и руководитель направления перспективных исследований Next Generation Julius Baer Норберт Рюкер.

Помимо этого, он подчеркивает, что "внимание рынка нефти полностью приковано к материализующимся сокращениям предложения и признакам более быстрого, чем ожидалось, восстановления спроса".

"В следующие несколько недель поддержка роста цен должна продолжить усиливаться, после чего в ближайшие месяцы ожидается снижение избытка предложения на рынке. Мы придерживаемся конструктивной позиции по рынку нефти и занимаем длинные позиции в ближайших фьючерсных контрактах", - добавил Рюкер.

По данным агентства Bloomberg, ссылающегося на осведомленные источники, спрос на нефть в Китае практически вернулся к уровням, отмечавшимся до того, как власти страны ввели общенациональные карантинные меры для предотвращения распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Китай является вторым по величине в мире потребителем нефти, уступая только США, и быстрое восстановление спроса в этой стране находит отражение в ценах на нефть.