Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8548 RUR   0.0234 GBR   2.0749 TRY   0.2472

Цена на нефть

18.05   $/bbl WTI 31.82 2.39 Brent 34.81 2.31

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 19.05.2020 19:52

Германия в марте сократила импорт газа Газпрома на 45%, Турция - в 7 раз, Италия нарастила

Главный покупатель российского газа - Германия - в марте 2020 года сократила импорт продукции "Газпрома"на 45% - до 2,67 млрд куб. м, свидетельствуют данные ФТС России.

Столь сильное падение может объясняться не только теплой зимой и начавшимся влиянием пандемии коронавируса, но и сделкой РЕПО, реализованной в конце прошлого года с Газпромбанком- по документам "Газпрома" этот газ ушел в зачет реализации 2019 года.

Экспорт газа в Турцию продолжил падение - до 210 млн кубометров с 1,418 млрд куб. м за аналогичный период 2019 года.

На четверть упали поставки в Австрию (тоже влияние РЕПО), на 8% - в Белоруссию.

На 19% выросли поставки в Италию и Венгрию.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ГАЗПРОМ, МАРТ, ЭКСПОРТ


Похожие новости


Новый CFO Газпрома Садыгов после первого года работы купил акции на 10 млн рублей Газпром понизил оценку прибыли 2019 г из-за неденежного списания по суду с PGNiG "Газпром экспорт": покупателей газа ожидает еще один удачный год, не столь благополучна ситуация для экспортеров Поставки Газпрома в Турцию в 2019г упали сильнее общего импорта, вытесняемые газом из Азербайджана и СПГ Goldman Sachs снизил рекомендацию для ADR Газпрома до "держать" Миллер отмечает активизацию стройки продолжения "Турецкого потока" в Болгарии

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]