Германия в марте сократила импорт газа Газпрома на 45%, Турция - в 7 раз, Италия нарастила

Главный покупатель российского газа - Германия - в марте 2020 года сократила импорт продукции "Газпрома"на 45% - до 2,67 млрд куб. м, свидетельствуют данные ФТС России.
Столь сильное падение может объясняться не только теплой зимой и начавшимся влиянием пандемии коронавируса, но и сделкой РЕПО, реализованной в конце прошлого года с Газпромбанком- по документам "Газпрома" этот газ ушел в зачет реализации 2019 года.
Экспорт газа в Турцию продолжил падение - до 210 млн кубометров с 1,418 млрд куб. м за аналогичный период 2019 года.
На четверть упали поставки в Австрию (тоже влияние РЕПО), на 8% - в Белоруссию.
На 19% выросли поставки в Италию и Венгрию.
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