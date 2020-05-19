США выйдут из пандемии сильнее, чем прежде

США выйдут из пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 сильнее, чем когда-либо прежде, заявил министр финансов США Стивен Мнучин в ходе выступления в банковском комитете Сената во вторник.
По его словам, Минфин уже предоставил нуждающимся около половины из одобренных Конгрессом для ведомства $500 млрд, предназначенных для оказания финансовой помощи и поддержки кредитования.
Угроза невосполнимого ущерба экономике возрастает при продолжительном локдауне, сказал также Мнучин. При этом он отметил, что "мы не намерены отправлять работников обратно (на предприятия - прим. ИФ) без адекватной защиты".
Мнучин также сказал, что Минфин готов наращивать объемы денежных средств, предоставляемых Федеральной резервной системе (ФРС), и принимать на себя больше рисков в рамках программ кредитования.
Между тем в ходе того же выступления председатель американского ЦБ Джером Пауэлл отметил, что Федрезерв и Минфин могут сделать больше для того, чтобы помочь экономике, сообщает The Wall Street Journal.
"Усиливается ощущение, что восстановление экономики может оказаться медленнее, чем хотелось бы... и это может означать, что нам необходимо делать больше", - сказал глава американского ЦБ.
Он полагает, что основные программы поддержки ФРС заработают до конца текущего месяца или в первую неделю июня.
"Федрезерв будет адаптировать и менять кредитные программы по мере необходимости", - отметил он, добавив, что условия кредитования уже неоднократно корректировались.
"В нынешнем кризисе программы, которые поддерживают безработных, являются ключевыми", - сказал он.
Власти предприняли широкомасштабные действия по сдерживанию кризиса, однако пока непонятно, достаточно ли этого, сказал Пауэлл.
Он также высказался в поддержку смягчения регуляторных правил для банков на период текущего кризиса.
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