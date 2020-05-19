МВД Азербайджана в ходе спецоперации изъяло в Баку свыше 10 кг наркотиков

МВД Азербайджана провело операцию в Баку по изъятию свыше 10 кг наркотических средств, сообщает пресс-служба ведомства.
“В результате операции, проведенной на основе полученной оперативной информации, задержан житель поселка Амирджаны Сураханского района Баку Эльвин Зейналов, подозреваемый в незаконном обороте наркотиков”, - отмечается в сообщении.
В результате обыска у подозреваемого было найдено 390 гр. героина и 215 гр. метамфетамина.
“При обыске в доме Зейналова в спортивной сумке были обнаружены 4,65 кг героина, 2,1 кг марихуаны, 2,6 кг метамфетамина, 995 гр. гашиша, 498 таблеток весом около 20 гр. метадона и электронные весы”, - отмечает МВД.
В ходе допроса выявлено, что Зейналов получил партию наркотиков в Джалилабадском районе (юг Азербайджана - ИФ) от гражданина Ирана, имя которого не установлено.
“Зейналов задержан и находится под следствием, в отношении него возбуждено уголовное дело. В настоящее время ведутся необходимые оперативно-следственные мероприятия”, - сообщает МВД.
Х.Насирзаде
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