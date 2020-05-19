Трамп требует, чтобы ВОЗ справедливее относилась к США и научилась хорошо работать

Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) необходимо внести корректировки в свою работу, повысив ее эффективность, и научиться справедливее относиться к США, заявил во вторник президент США Дональд Трамп.

"Им надо ликвидировать ошибки, научиться работать лучше. Также им надо быть более справедливыми в отношении ряда стран, включая США", - сказал Трамп в Белом доме, отвечая на вопрос журналиста о том, что должны предпринять в ВОЗ, чтобы сохранить американское финансирование.

Ранее Трамп опубликовал письмо гендиректору ВОЗ Тедросу Адханому Гебрейесусу, в котором предупредил о мерах в случае, если организация не возьмет на себя обязательства по "существенным улучшениям" в ближайшие 30 дней.

"Мой долг как президента США информировать Вас о том, что, если Всемирная организация здравоохранения не возьмет на себя обязательства по существенным улучшениям в течение следующих 30 дней, я сделаю свое временное решение о замораживании финансирования ВОЗ постоянным и пересмотрю наше членство в этой организации", - отмечается в письме Трампа, опубликованном в его твиттере.

"Я не могу позволить американским налогоплательщикам продолжать финансировать организацию, которая в своем нынешнем состоянии так явно не служит интересам Америки", - заявил Трамп в обращении в ВОЗ.

Президент в своем письме выдвинул ряд обвинений в том, что ВОЗ упустила или проигнорировала различные предупреждающие признаки коронавируса, и подверг критике ее позицию по отношению к Китаю.

"Очевидно, что ваши ошибки и ошибки вашей организации обошлись миру чрезвычайно дорого", - отметил он.

"14 апреля я принял решение о временной приостановке участия США в работе ВОЗ до проведения расследования моей администрацией о неудачном ответе организации на вспышку COVID-19", - напомнил Трамп.

По его словам, единственным путем для ВОЗ, чтобы восстановить доверие, является демонстрация "своей независимости от Китая".

"Моя администрация уже начала обсуждения с вами по вопросу реформирования ВОЗ. Но действовать нужно быстро", - написал Трамп.