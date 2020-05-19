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Транспорт и связь 19.05.2020 21:41

AZAL эвакуировал 188 граждан Азербайджана из Германии

Национальный авиаперевозчик Azerbaijan Airlines во вторник осуществил эвакуацию еще 188 граждан Азербайджана чартером из Германии, сообщает пресс-служба компании.

“19 мая AZAL выполнил чартерный рейс из Берлина в Баку, вернув в Азербайджан 188 граждан. Все пассажиры попадают под обязательный карантин по прибытии”, - отмечается в сообщении.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в целом, в страну эвакуировано уже свыше 20 тыс. граждан. “Больше всего наших граждан возвращено из России. На сегодняшний день мы уже вернули из России 6,5 тыс. наших граждан и данный процесс продолжается в организованном порядке”, - отметил Алиев.

Х.Насирзаде


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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: AZAL, ЭВАКУАЦИЯ, ЧАРТЕР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]