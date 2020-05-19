AZAL эвакуировал 188 граждан Азербайджана из Германии

Национальный авиаперевозчик Azerbaijan Airlines во вторник осуществил эвакуацию еще 188 граждан Азербайджана чартером из Германии, сообщает пресс-служба компании.

“19 мая AZAL выполнил чартерный рейс из Берлина в Баку, вернув в Азербайджан 188 граждан. Все пассажиры попадают под обязательный карантин по прибытии”, - отмечается в сообщении.

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Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в целом, в страну эвакуировано уже свыше 20 тыс. граждан. “Больше всего наших граждан возвращено из России. На сегодняшний день мы уже вернули из России 6,5 тыс. наших граждан и данный процесс продолжается в организованном порядке”, - отметил Алиев.

Х.Насирзаде