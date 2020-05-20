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Дальнее зарубежье 20.05.2020 09:19

Трамп недоумевает, почему Китай справился с COVID-19 у себя, но допустил его распространение в мире

Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы выяснить, почему Китай очень эффективно сдержал распространение коронавируса COVID-19 на своей территории, но не смог воспрепятствовать его попаданию в другие страны.

"Почему они заблокировали вирус в Ухане, не пустив в другие районы. И при этом - не воспрепятствовали распространению по всему миру?" - спросил он во время заседания членов его администрации в Белом доме.

"И почему они не пустили к себе нас? Мы бы помогли решить проблему", - добавил Трамп.

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Тэги: США, КИТАЙ, ВИРУС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]