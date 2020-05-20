Трамп недоумевает, почему Китай справился с COVID-19 у себя, но допустил его распространение в мире

Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы выяснить, почему Китай очень эффективно сдержал распространение коронавируса COVID-19 на своей территории, но не смог воспрепятствовать его попаданию в другие страны.
"Почему они заблокировали вирус в Ухане, не пустив в другие районы. И при этом - не воспрепятствовали распространению по всему миру?" - спросил он во время заседания членов его администрации в Белом доме.
"И почему они не пустили к себе нас? Мы бы помогли решить проблему", - добавил Трамп.
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