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Дальнее зарубежье 20.05.2020 10:10

Трамп признался, что меняет отношение к торговому соглашению с Китаем

Президент США Дональд Трамп отметил, что со временем его отношение к заключенной ранее первой фазе торгового соглашения с КНР меняется, причем - не в лучшую сторону.

"Сейчас я отношусь к этому не так, как это было три месяца назад (до острой фазы кризиса с COVID-19 в США - ИФ)", - сказал он журналистам в Белом доме.

"Посмотрим, что будет дальше", - добавил Трамп, пояснив, что пересмотреть отношение к соглашению его вынудила ситуация с пандемией зародившегося в Китае коронавируса COVID-19. Трамп в очередной раз раскритиковал то, как власти КНР решали проблему с этим заболеванием.

При этом президент США назвал это соглашение "одним из крупнейших в истории" и напомнил, что Китай покупает большое количество американских товаров.

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Тэги: США, ТРАМП, КИТАЙ, ТОРГОВЛЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]