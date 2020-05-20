Трамп признался, что меняет отношение к торговому соглашению с Китаем

Президент США Дональд Трамп отметил, что со временем его отношение к заключенной ранее первой фазе торгового соглашения с КНР меняется, причем - не в лучшую сторону.

"Сейчас я отношусь к этому не так, как это было три месяца назад (до острой фазы кризиса с COVID-19 в США - ИФ)", - сказал он журналистам в Белом доме.

"Посмотрим, что будет дальше", - добавил Трамп, пояснив, что пересмотреть отношение к соглашению его вынудила ситуация с пандемией зародившегося в Китае коронавируса COVID-19. Трамп в очередной раз раскритиковал то, как власти КНР решали проблему с этим заболеванием.

При этом президент США назвал это соглашение "одним из крупнейших в истории" и напомнил, что Китай покупает большое количество американских товаров.