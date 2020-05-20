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Аббас заявил, что не будет соблюдать соглашения с Израилем и США

Палестинский лидера Махмуд Аббас заявил во вторник, что считает себя свободным от выполнения всех соглашений, действующих между палестинцами и Израилем, а также- с США, передают израильские СМИ.

В ходе встречи с палестинскими руководителями в Рамаллахе Аббас пояснил, что речь идет, в частности, о соглашениях о сотрудничестве в сфере безопасности.

В сообщениях отмечается, что такое заявление он сделал, рассказывая о том, как собирается противостоять планам Израиля аннексировать часть территорий на Западном берегу Иордана.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: БЛИЖВОСТОК, ПАЛЕСТИНА, ИЗРАИЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]