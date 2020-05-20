СБ ООН в среду обсудит попытку вооруженного вторжения в Венесуэлу - председатель Совбеза

Эстония, председательствующая в настоящее время в СБ ООН, сообщила что в среду в 15:00 по местному времени (22:00 мск) состоится заседание Совбеза, на котором будет обсуждаться вопрос о попытке вооруженного вторжения в Венесуэлу, предпринятой в начале мая.

Заседание пройдет в открытом режиме.

Ранее источник в штаб-квартире ООН сообщил "Интерфаксу", что Россия запросила проведение встречи СБ ООН по этому вопросу в понедельник.

По словам собеседника агентства, в качестве докладчика на встречу приглашена замгенсека ООН по политическим вопросам и вопросам миростроительства Розмари Дикарло.

3 мая 2020 года властями Венесуэлы было предотвращено вторжение группы колумбийских боевиков, которые попытались прорваться в страну на скоростных катерах. Целью операции, как заявил Каракас, было устранение президента Николаса Мадуро.

Восемь боевиков были уничтожены, 12 - задержаны. Среди задержанных, как сообщил президент, были два гражданина США.

Совет национальной безопасности (СНБ) США заявил, что Соединенные Штаты не имеют отношения к попытке вторжения в Венесуэлу.

14 мая постпред Венесуэлы при ООН Самуэль Монкада обратился к председателю СБ ООН с просьбой вынести на обсуждение Совбеза вопрос о попытке вторжения колумбийских боевиков на ее территорию и признать ее актом агрессии Боготы и Вашингтона.