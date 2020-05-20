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СБ ООН в среду обсудит попытку вооруженного вторжения в Венесуэлу - председатель Совбеза

Эстония, председательствующая в настоящее время в СБ ООН, сообщила что в среду в 15:00 по местному времени (22:00 мск) состоится заседание Совбеза, на котором будет обсуждаться вопрос о попытке вооруженного вторжения в Венесуэлу, предпринятой в начале мая.

Заседание пройдет в открытом режиме.

Ранее источник в штаб-квартире ООН сообщил "Интерфаксу", что Россия запросила проведение встречи СБ ООН по этому вопросу в понедельник.

По словам собеседника агентства, в качестве докладчика на встречу приглашена замгенсека ООН по политическим вопросам и вопросам миростроительства Розмари Дикарло.

3 мая 2020 года властями Венесуэлы было предотвращено вторжение группы колумбийских боевиков, которые попытались прорваться в страну на скоростных катерах. Целью операции, как заявил Каракас, было устранение президента Николаса Мадуро.

Восемь боевиков были уничтожены, 12 - задержаны. Среди задержанных, как сообщил президент, были два гражданина США.

Совет национальной безопасности (СНБ) США заявил, что Соединенные Штаты не имеют отношения к попытке вторжения в Венесуэлу.

14 мая постпред Венесуэлы при ООН Самуэль Монкада обратился к председателю СБ ООН с просьбой вынести на обсуждение Совбеза вопрос о попытке вторжения колумбийских боевиков на ее территорию и признать ее актом агрессии Боготы и Вашингтона.

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Тэги: ООН, СБ, ВЕНЕСУЭЛА, ВТОРЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]