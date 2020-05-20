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Дальнее зарубежье 20.05.2020 10:25

Сенатор Грэм планирует обнародовать отчет в отношении "российского расследования" до президентских выборов в США

Председатель судебного комитета Сената США Линдси Грэм хочет обнародовать результаты своей проверки того, как ФБР расследовало предполагаемое вмешательство России в выборы 2016 года к сентябрю или октябрю, сообщает The Hill.

"Я хочу сделать это до выборов, я хочу получить всю информацию к тому моменту", - сказал сенатор журналистам.

Он отметил, что, помимо операции ФБР Crossfire Hurricane, изучит соблюдение правил негласного наблюдения в целях внешней разведки, суд и ведение расследования в отношении экс-советника Трампа по нацбезопасности Майкла Флинна, , которое было частью так называемого "российского расследования".

На вопрос журналистов, не пытается ли он таким образом повлиять на президентские выборы, Грэм ответил: "Я пытаюсь объяснить американскому народу, что произошло."

Грэм просит судебный комитет предоставить ему полномочия по вызову для допроса или предоставления документов десятков чиновников. Голосование по этому вопросу, как ожидается, состоится 4 июня.

Среди тех, кого хочет услышать сенатор, бывший директор ФБР Джеймс Коми и его заместитель Эндрю Маккейб, а также экс-заместитель генерального прокурора Род Розенштейн.

ФБР начало расследование под кодовым названием Crossfire Hurricane в июле 2016 года, узнав о том, что российский посредник якобы предложил помощнику Трампа Джорджу Пападопулосу информацию, которая может нанести ущерб его сопернице в президентской гонке Хиллари Клинтон. В итоге оно было передано бывшему спецпрокурору США Роберту Мюллеру, ведшему расследовании о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы США.

В марте 2019 года команда Мюллера завершила работу над докладом о предполагаемом вмешательстве РФ в выборы 2016 года в США и передала его генпрокурору США. Тот в письме Конгрессу объявил, что следователи не выявили признаков сговора между РФ и предвыборным штабом Трампа.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]