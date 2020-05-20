Тайвань хотел бы улучшить отношения с материковой частью страны, но не согласится на то, чтобы признать остров частью Китая на основе принципа "одна страна, две системы", заявила глава тайваньской администрации Цай Инвэнь.
"Обе стороны обязаны найти способы сосуществования на длительный период, избегать нагнетания антагонизма и разногласий", - сказала Цай Инвэнь в среду на церемонии инаугурации на второй срок после победы на январских выборах.
Она подчеркнула: "Я хочу еще раз повторить слова "мир, равенство, демократия и диалог". Мы не допустим использования пекинскими властями формулы "одна страны, две системы" для понижения рейтинга Тайваня и подрыва статус-кво в проливе (Тайваньском - ИФ). Мы твердо придерживаемся этого принципа".
Глава администрации отметила, что готова к диалогу с Пекином в интересах региональной безопасности.
Форула "одна страна, две системы", которая должна гарантировать высокую степень автономии, уже действует в Гонконге и Макао. Пекин предложил его Тайбэю для воссоединения страны.
Цай Инвэнь подтвердила свою позицию, которая заключается в том, что Тайвань является независимым государством с официальным названием Республика Китай, и он не хочет становиться частью Китайской Народной Республики.
Гасанов понаблюдал за позициями противника в прифронтовой зоне
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны
Президент Азербайджана утвердил ряд межправительственных документов с Туркменистаном
Спотовая цена газа в Европе ушла ниже $50/тыс. куб. м, для Газпрома она отрицательная
Манат подешевел к евро и рублю
Число жертв коронавируса в мире превысило 323 тыс. человек, число инфицированных - 4,9 млн. - университет Хопкинса
До 60 млн человек в мире дойдут до состояния крайней бедности из-за пандемии коронавируса - глава Всемирного банка
Вакцины и лекарства от коронавируса разрабатываются в США с опережением графика - Трамп
Президент Алиев распорядился выделить 3,3 млн манатов на улучшение водоснабжения посевных площадей в Агсуинском районе
Президент Алиев снял с должности главу Саатлинского района
В Нахчыване собрали более 5 млн манатов на борьбу с COVID-19
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
AccessBank объявляет Тендер по закупке Годового абонемента на План Оценки MS Navision
Более 600 000 абонентов пользуются приложением «Мой Bakcell» - самым рейтинговым сервисом виртуальной клиентской поддержки в стране
Под председательством Эльмира Велизаде состоялся онлайн B2G форум
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
В Баку пройдет международный форум по франчайзингу
Русская община Азербайджана просит Генпрокурора России проверить статью на сайте телеканала Царьград на предмет провоцирования межэтнического конфликта
Пашинян, как оказалось, всегда и всем цитирует не текст документов СБ ООН, а их интерпретацию Казимировым из Википедии - политолог