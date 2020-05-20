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Дальнее зарубежье 20.05.2020 10:01

Тайвань готов к диалогу с Пекином, но не приемлет формулу "одна страна, две системы" - глава администрации

Тайвань хотел бы улучшить отношения с материковой частью страны, но не согласится на то, чтобы признать остров частью Китая на основе принципа "одна страна, две системы", заявила глава тайваньской администрации Цай Инвэнь.

"Обе стороны обязаны найти способы сосуществования на длительный период, избегать нагнетания антагонизма и разногласий", - сказала Цай Инвэнь в среду на церемонии инаугурации на второй срок после победы на январских выборах.

Она подчеркнула: "Я хочу еще раз повторить слова "мир, равенство, демократия и диалог". Мы не допустим использования пекинскими властями формулы "одна страны, две системы" для понижения рейтинга Тайваня и подрыва статус-кво в проливе (Тайваньском - ИФ). Мы твердо придерживаемся этого принципа".

Глава администрации отметила, что готова к диалогу с Пекином в интересах региональной безопасности.

Форула "одна страна, две системы", которая должна гарантировать высокую степень автономии, уже действует в Гонконге и Макао. Пекин предложил его Тайбэю для воссоединения страны.

Цай Инвэнь подтвердила свою позицию, которая заключается в том, что Тайвань является независимым государством с официальным названием Республика Китай, и он не хочет становиться частью Китайской Народной Республики.

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Тэги: КИТАЙ, ТАЙВАНЬ, АДМИНИСТРАЦИЯ, ДИАЛОГ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]