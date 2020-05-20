В Грузии обяжут жителей носить маски в общественном транспорте

В Грузии из-за ситуации с коронавирусом нового типа Covid-19 обяжут пассажиров общественного транспорта носить маски и соблюдать социальную дистанцию, заявили в Минздраве республики.
"В общественном транспорте, главное, что будет требоваться от людей, это обязательное ношение маски", - сказал во вторник в эфире грузинского телеканала "Палитраньюс" заместитель главы Национального центра по контролю за заболеваниями Минздрава Грузии Паата Имнадзе.
По его словам, также будет обязательным соблюдение социальной дистанции.
"Понимаем, что не просто это соблюдать в транспорте, поэтому сейчас ведется работа над решением этой проблемы", - отметил Имнадзе.
В конце апреля правительство Грузии сообщило о начале поэтапного снятия введенных из-за пандемии коронавируса COVID-19 ограничений. На данный момент в Грузии уже возобновили работу многие предприятия, салоны красоты, снят запрет на собрания в группы более трех человек, возобновлена работа большинства аграрных рынков, магазинов кроме магазинов одежды и обуви. При этом покупатели обязаны входить на территорию торгового объекта в маске, а в крупных супермаркетах покупателям при входе измеряют температуру.
На прошлой неделе премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил, что введенный в марте режим чрезвычайного положения не будет продлеваться в Грузии после 22 мая, а с 1 июля будет открыт въезд для иностранных туристов. Между тем, в Грузии все еще не работает остановленный в конце марта общественный транспорт, включая метро. В правительстве заявляют, что возобновление работы общественного транспорта будет зависеть от эпидемиологической ситуации.
Имнадзе со своей стороны не уточнил, когда возобновится работа общественного транспорта.
На сегодняшний день в Грузии подтверждено 707 случаев заражения коронавирусом COVID-19. Из этого числа 12 человек скончались и 456 выздоровели.
Между тем, как заявил Имнадзе в эфире телеканала, несмотря на незначительный ежедневный прирост случаев заражения, коронавирус никуда не исчез и "продолжает находиться среди нас".
Он отметил при этом, что в тех странах, где экономическая деятельность постепенно стала открываться, зафиксирован резкий рост случаев коронавируса.
По его словам, до тех пор, пока не появится эффективное медицинское средство для победы над COVID-19 - или вакцина, или антивирусное средство, людям придется жить вместе с этим вирусом и средство борьбы по-прежнему остается: ношение масок, в особенности в закрытых пространствах, социальная дистанция, избегание мест скопления людей и гигиена рук.
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