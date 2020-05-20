Азеришыг отказался от закупки новых электрических счетчиков

ОАО "Азеришыг" отказалось от продолжения тендеров на закупку различных видов счетчиков и однофазных счетчиков с сервисом мобильных сообщений (SMS) для потребностей 2020 года, говорится в объявлении общества.
"Тендеры на отбор поставщиков электрических счетчиков были объявлены в феврале-марте 2020 года. Однако, ввиду прекращения финансирования, тендерная комиссия приняла решение отказаться от продолжения тендерных процедур", - отмечается в объявлении.
Тендер на закупку однофазных счетчиков с SMS-сервисом для потребностей 2020 года был объявлен 22 февраля. Тендерная процедура была запланирована на 5 марта в 16:00.
Тендер на закупку различных видов счетчиков был объявлен 11 марта. Тендерная процедура планировалась на 30 апреля в 16:00.
Распоряжением президента Азербайджана от 10 февраля 2015 года ОАО "Бакыэлектрикшебеке" ("Бакэлектросеть") было преобразовано в ОАО "Азеришыг" ("Азерсвет").
В функции ОАО "Азеришыг" входит покупка электроэнергии на территории Азербайджана, надежное, безопасное и эффективное энергоснабжение потребителей.
Н.Аббасова
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