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Инфраструктура и тендеры 20.05.2020 09:53

Азеришыг отказался от закупки новых электрических счетчиков

ОАО "Азеришыг" отказалось от продолжения тендеров на закупку различных видов счетчиков и однофазных счетчиков с сервисом мобильных сообщений (SMS) для потребностей 2020 года, говорится в объявлении общества.

"Тендеры на отбор поставщиков электрических счетчиков были объявлены в феврале-марте 2020 года. Однако, ввиду прекращения финансирования, тендерная комиссия приняла решение отказаться от продолжения тендерных процедур", - отмечается в объявлении.

Тендер на закупку однофазных счетчиков с SMS-сервисом для потребностей 2020 года был объявлен 22 февраля. Тендерная процедура была запланирована на 5 марта в 16:00.

Тендер на закупку различных видов счетчиков был объявлен 11 марта. Тендерная процедура планировалась на 30 апреля в 16:00.

Распоряжением президента Азербайджана от 10 февраля 2015 года ОАО "Бакыэлектрикшебеке" ("Бакэлектросеть") было преобразовано в ОАО "Азеришыг" ("Азерсвет").

В функции ОАО "Азеришыг" входит покупка электроэнергии на территории Азербайджана, надежное, безопасное и эффективное энергоснабжение потребителей.

Н.Аббасова

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Тэги: АЗЕРИШЫГ, СЧЕТЧИКИ, ЗАКУПКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]