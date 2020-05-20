Гасанов понаблюдал за позициями противника в прифронтовой зоне

Министр обороны Азербайджана, генерал-полковник Закир Гасанов обороны проверил боеспособность военной техники воинских частей в прифронтовой зоне.
"Гасанов и руководящий состав министерства, находящиеся в прифронтовой зоне в рамках широкомасштабных оперативно-тактических учений, посетили командный пункт управления, развернутый на местности в полевых условиях", - сообщает пресс-служба Минобороны.
Министр после проверки организации боевой деятельности войск, побывал в группах по управлению операциями, обеспечению, управлению боем, артиллерии, разведке, противовоздушной обороне и управлению другими видами войск, и дал соответствующие указания в связи с деятельностью органов управления.
"Гасанов наблюдал за передовыми позициями вооруженных сил Армении и дал соответствующие указания", - сообщает Минобороны.
Х.Насирзаде
Спотовая цена газа в Европе ушла ниже $50/тыс. куб. м, для Газпрома она отрицательная
Манат подешевел к евро и рублю
Число жертв коронавируса в мире превысило 323 тыс. человек, число инфицированных - 4,9 млн. - университет Хопкинса
До 60 млн человек в мире дойдут до состояния крайней бедности из-за пандемии коронавируса - глава Всемирного банка
Вакцины и лекарства от коронавируса разрабатываются в США с опережением графика - Трамп
Президент Алиев распорядился выделить 3,3 млн манатов на улучшение водоснабжения посевных площадей в Агсуинском районе
Президент Алиев снял с должности главу Саатлинского района
В Нахчыване собрали более 5 млн манатов на борьбу с COVID-19
Сенатор Грэм планирует обнародовать отчет в отношении "российского расследования" до президентских выборов в США
Трамп признался, что меняет отношение к торговому соглашению с Китаем
Тайвань готов к диалогу с Пекином, но не приемлет формулу "одна страна, две системы" - глава администрации
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
AccessBank объявляет Тендер по закупке Годового абонемента на План Оценки MS Navision
Более 600 000 абонентов пользуются приложением «Мой Bakcell» - самым рейтинговым сервисом виртуальной клиентской поддержки в стране
Под председательством Эльмира Велизаде состоялся онлайн B2G форум
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
В Баку пройдет международный форум по франчайзингу
Русская община Азербайджана просит Генпрокурора России проверить статью на сайте телеканала Царьград на предмет провоцирования межэтнического конфликта
Пашинян, как оказалось, всегда и всем цитирует не текст документов СБ ООН, а их интерпретацию Казимировым из Википедии - политолог