Гасанов понаблюдал за позициями противника в прифронтовой зоне

Министр обороны Азербайджана, генерал-полковник Закир Гасанов обороны проверил боеспособность военной техники воинских частей в прифронтовой зоне.

"Гасанов и руководящий состав министерства, находящиеся в прифронтовой зоне в рамках широкомасштабных оперативно-тактических учений, посетили командный пункт управления, развернутый на местности в полевых условиях", - сообщает пресс-служба Минобороны.

Министр после проверки организации боевой деятельности войск, побывал в группах по управлению операциями, обеспечению, управлению боем, артиллерии, разведке, противовоздушной обороне и управлению другими видами войск, и дал соответствующие указания в связи с деятельностью органов управления.

"Гасанов наблюдал за передовыми позициями вооруженных сил Армении и дал соответствующие указания", - сообщает Минобороны.

Х.Насирзаде