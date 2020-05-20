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Оборона 20.05.2020 10:22

Гасанов понаблюдал за позициями противника в прифронтовой зоне

Министр обороны Азербайджана, генерал-полковник Закир Гасанов обороны проверил боеспособность военной техники воинских частей в прифронтовой зоне.

"Гасанов и руководящий состав министерства, находящиеся в прифронтовой зоне в рамках широкомасштабных оперативно-тактических учений, посетили командный пункт управления, развернутый на местности в полевых условиях", - сообщает пресс-служба Минобороны.

Министр после проверки организации боевой деятельности войск, побывал в группах по управлению операциями, обеспечению, управлению боем, артиллерии, разведке, противовоздушной обороне и управлению другими видами войск, и дал соответствующие указания в связи с деятельностью органов управления.

"Гасанов наблюдал за передовыми позициями вооруженных сил Армении и дал соответствующие указания", - сообщает Минобороны.

Х.Насирзаде

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Тэги: МИНОБОРОНЫ, УЧЕНИЯ, ФРОНТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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