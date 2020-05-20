Манат подешевел к евро и рублю

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 20 мая сохранил 1,7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

Официальный курс маната по отношению к евро на 20 мая ЦБА установил 1,86 манат/1EUR (19 мая - 1,8548 манат/1EUR).

Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 20 мая установил 0,0235 манат/1RUB (19 мая - 0,0234 манат/1RUB).