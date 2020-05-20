Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.86 RUR   0.0235 GBR   2.0844 TRY   0.2504

Цена на нефть

19.05   $/bbl WTI 32.50 0.68 Brent 34.65 -0.16

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 20.05.2020 15:02

Зеленский скоро подпишет банковский закон, ожидает кредита МВФ

Президент Владимир Зеленский подпишет закон о совершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности 20-22 мая и ожидает скорого подписания соглашения с Международным валютным фондом (МВФ).

"Сейчас я подпишу банковский закон, последнее условие для подписания меморандума между государством Украина и Международным валютным фондом", - сказал президент в ходе пресс-конференции в среду.

"Банковский закон ко мне поступит завтра или послезавтра, возможно, сегодня", - добавил он.

Зеленский также отметил, что подписание меморандума с МВФ может состояться в мае.

Кроме того, Зеленский намерен на техническом уровне "додавить" банковскую систему для расширения кредитования, в том числе по государственной программе "Доступные кредиты 5-7-9%".

"Во-первых, "5-7-9%" - программа заработала. Также на техническом уровне мы "додавим" банковскую систему Украины, несмотря на то, что она у нас очень независимая, мы их "додавим", и банки будут не настолько осторожными, выдавая кредиты нашему населению. Потому что сейчас кризис не в Украине, а кризис в мире (...) мы должны думать о нашей стране и наших гражданах", - сказал он во время пресс-конференции по случаю годовщины своей каденции в Киеве в среду.

Верховная Рада 13 мая приняла во втором чтении и в целом законопроект о внесении изменений в законодательные акты Украины об усовершенствовании механизмов регулирования банковской деятельности (№2571-д), необходимый для заключения новой программы с Международным валютным фондом (МВФ).

Принятие закона является последним из предварительных условий заключения нового соглашения с МВФ. Ко второму чтению к нему было подано 16 тыс. 572 поправки, что стало абсолютным рекордом в истории украинского парламентаризма.

Закон, в частности, устанавливает невозможность возврата неплатежеспособных банков бывшим владельцам.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: УКРАИНА, ЗЕЛЕНСКИЙ, БАНКИ


Похожие новости


Зеленский о втором президентском сроке: "Я подумаю" Саакашвили сообщил, что Зеленский поручил ему заняться переговорами с МВФ Зеленский призывает жителей Украины не нарушать карантин во время Пасхальных праздников Зеленский поблагодарил Помпео за финансовую помощь Украине для борьбы с COVID-19 Зеленский: страшилки о 400 тыс. больных коронавирусом на Украине - ложь Зеленский предлагает запретить на Украине публичные собрания более 10 человек

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]