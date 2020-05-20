Зеленский скоро подпишет банковский закон, ожидает кредита МВФ

Президент Владимир Зеленский подпишет закон о совершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности 20-22 мая и ожидает скорого подписания соглашения с Международным валютным фондом (МВФ).

"Сейчас я подпишу банковский закон, последнее условие для подписания меморандума между государством Украина и Международным валютным фондом", - сказал президент в ходе пресс-конференции в среду.

"Банковский закон ко мне поступит завтра или послезавтра, возможно, сегодня", - добавил он.

Зеленский также отметил, что подписание меморандума с МВФ может состояться в мае.

Кроме того, Зеленский намерен на техническом уровне "додавить" банковскую систему для расширения кредитования, в том числе по государственной программе "Доступные кредиты 5-7-9%".

"Во-первых, "5-7-9%" - программа заработала. Также на техническом уровне мы "додавим" банковскую систему Украины, несмотря на то, что она у нас очень независимая, мы их "додавим", и банки будут не настолько осторожными, выдавая кредиты нашему населению. Потому что сейчас кризис не в Украине, а кризис в мире (...) мы должны думать о нашей стране и наших гражданах", - сказал он во время пресс-конференции по случаю годовщины своей каденции в Киеве в среду.

Верховная Рада 13 мая приняла во втором чтении и в целом законопроект о внесении изменений в законодательные акты Украины об усовершенствовании механизмов регулирования банковской деятельности (№2571-д), необходимый для заключения новой программы с Международным валютным фондом (МВФ).

Принятие закона является последним из предварительных условий заключения нового соглашения с МВФ. Ко второму чтению к нему было подано 16 тыс. 572 поправки, что стало абсолютным рекордом в истории украинского парламентаризма.

Закон, в частности, устанавливает невозможность возврата неплатежеспособных банков бывшим владельцам.