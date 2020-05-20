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СНГ 20.05.2020 15:16

В странах Балтии за сутки выявлено 22 новых случая Covid-19

В Латвии за последние сутки подтверждено четыре новых случая коронавируса, в Литве - 15 случаев заражения, три человека скончались, в Эстонии зафиксировано еще три случая Covid-19.

В Латвии во вторник проверили 1 783 теста на Covid-19, четыре из которых оказались положительными, сообщает в среду агентство BNS со ссылкой на данные Центра профилактики и контроля заболеваний.

С начала эпидемии в республике проведен 92 751 анализ, коронавирус был подтвержден у 1 016 человек. В больницах Латвии продолжают лечение 27 больных новым коронавирусом, трое их них находятся в тяжелом состоянии, сообщает агентство BNS со ссылкой на Национальную службу здравоохранения республики. Из больниц выписан 131 пациент, переболевший Covid-19.

В Литве за минувшие сутки взяли 7 980 проб на Covid-19, 15 из них дали позитивный результат, сообщили агентству BNS в Минздраве республики в среду. Общее число зараженных увеличилось до 1 577. Все еще больны 460 человек, 1 049 человек выздоровели.

Накануне в Минздраве Литвы сообщили о техпроблемах с получением данных о новых случаях коронавируса. В понедельник Минздрав сообщал, что из-за Covid-19 умерли 59 человек, шесть зараженных скончались по иным причинам. По данным Минздрава, в среду число жертв коронавируса увеличилось до 60 человек, еще восемь заболевших умерли по иным причинам. Таким образом, еще три человека скончались.

В Эстонии за сутки проанализировали 1 028 тестов на коронавирус, из которых три (0,3%) показали позитивный результат, сообщил департамент здоровья республики. Всего в Эстонии после начала пандемии было сделано более 72 тыс. тестов на Covid-19, из которых 1 794 (2,5%) оказались позитивными.

В больницах Эстонии находятся 39 пациентов. По состоянию на среду 1 472 человека выздоровели, в том числе у 945 человек закрыты истории болезни. 527 человек ожидают подтверждения о выздоровлении. За минувшие сутки не зарегистрировано новых смертей от коронавируса, всего после начала пандемии в республике скончались 64 человека.

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Тэги: БАЛТИЯ, КОРОНАВИРУС, ДАННЫЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]