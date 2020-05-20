ЦИК Белоруссии зарегистрировал инициативную группу жены блогера Тихановского

Центризбирком Белоруссии в среду на заседании зарегистрировал инициативную группу Светланы Тихановской, жены гомельского блогера Сергея Тихановского, передает корреспондент агентства "Интерфакс-Запад".

По информации ЦИК, в инициативную группу Тихановской включено 252 человека.

На заседании глава Центризбиркома Лидия Ермошина спросила Тихановскую, намерена ли она всерьез бороться за пост президента или "будет просто спаринг-партнером". В свою очередь Тихановская заявила, что "мечтала всю жизнь" стать президентом.

В минувшую пятницу Центризбирком отказал в регистрации инициативной группы по выдвижению Сергея Тихановского кандидатом на президентских выборах. После этого его команда приняла решение выдвинуть его жену Светлану.

Центризбирком в пятницу завершил прием заявлений о регистрации инициативных групп по выдвижению кандидатов на пост президента. Всего поступило 55 заявлений от потенциальных кандидатов. Это рекордное число за всю историю проведения президентских выборов в стране.

В пятницу и вторник Центризбирком уже рассмотрел 37 заявлений, пять инициативных групп были зарегистрированы: действующего президента республики Александра Лукашенко, лидера Либерально демократической партии, депутата Палаты представителей Олега Гайдукевича, гомельского фермера-блогера Юрия Ганцевича, представителя Объединенной гражданской партии Владимира Непомнящих и заместителя председателя Ассоциации грузоперевозчиков "Регион 8" Натальи Кисель.

Отказ в регистрации инициативных групп получили 32 потенциальных претендента в кандидаты, в том числе лидер незарегистрированной партии "Народная Громада" Николай Статкевич и все его соратники.

Сбор подписей в поддержку лиц, предлагаемых к выдвижению кандидатами в президенты, пройдет с 21 мая по 19 июня. Для выдвижения кандидата в президенты инициативные группы должны собрать не менее 100 тыс. подписей.

До 4 июля потенциальные кандидаты в президенты должны представить в ЦИК ряд документов, в частности анкету, декларацию о доходах и имуществе.

Регистрация кандидатов в президенты пройдет с 5-14 июля.

Парламент утвердил дату очередных президентских выборов в республике - 9 августа 2020 года. Досрочное голосование, в соответствии с календарным планом, пройдет с 4 по 8 августа.