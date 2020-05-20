Аваков должен довести до конца дело Шеремета - Зеленский

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков должен довести до конца расследование дела об убийстве журналиста Павла Шеремета, заявляет президент Владимир Зеленский.
"Его (Авакова - ИФ-У) ответственность - дело Шеремета. Пожалуйста, он начал это дело, он должен довести его до конца", - сказал Зеленский в среду в ходе пресс-конференции.
По словам президента, Аваков должен сделать всё, чтобы все причастные к убийству Шеремета понесли ответственность.
"Арсен Борисович Аваков не является моим кумом, моим близким другом. Наоборот, у него есть близкие друзья, с которыми я точно не дружу. Мощный ли он министр? Да. Сложная ли у нас сейчас ситуация? Думаю, да", - добавил глава государства.
Как сообщалось, утром 20 июля 2016 года в центре Киева была подорвана машина руководителя интернет-издания "Украинская правда" Алены Притулы, в которой находился Шеремет. Журналист погиб на месте вскоре после взрыва.
12 декабря 2019 года полиция провела ряд обысков и сообщила о подозрении ряду фигурантов дела. В тот же день был проведен брифинг с участием руководства Нацполиции, МВД и президента Зеленского, на котором были частично раскрыты промежуточные результаты расследования и названы имена подозреваемых в убийстве Шеремета.
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