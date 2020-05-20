В Пекине сочли вмешательством во внутренние дела Китая поздравления Помпео переизбранной главе Тайваня

В Минобороны КНР в среду выразили недовольство поздравительным заявлением госсекретаря США Майка Помпео в связи с инаугурацией главы администрации Тайваня Цай Инвэнь, переизбранной на второй срок на январских выборах.
"Шаг США... это серьезное вмешательство во внутренние дела Китая, которое наносит серьезный урон безопасности и стабильности в Тайванском проливе", - приводят западные СМИ выдержки из заявления Минобороны Китая.
В министерстве предупредили, что Народно-освободительная армия Китая имеет волю и возможности "одержать победу над любой формой иностранного вмешательства и над заговором сепаратистских сил "независимости Тайваня". В Минобороны подчеркнули, что предпримут все меры для защиты суверенитета и территориальной целостности Китая.
СМИ в свою очередь отмечают, что послание Помпео в адрес Цай Инвэнь - редкий случай прямого обращения США к тайванской администрации.
На церемонии инаугурации в среду Цай Инвэнь заявила, что Тайвань хотел бы улучшить отношения с материковой частью страны, но не согласится на то, чтобы признать остров частью Китая на основе принципа "одна страна, две системы".
"Я хочу еще раз повторить слова "мир, равенство, демократия и диалог". Мы не допустим использования пекинскими властями формулы "одна страны, две системы" для понижения рейтинга Тайваня и подрыва статус-кво в проливе (Тайваньском - ИФ). Мы твердо придерживаемся этого принципа", - подчеркнула она.
Формула "одна страна, две системы", которая должна гарантировать высокую степень автономии, уже действует в Гонконге и Макао. Пекин предложил его Тайбэю для воссоединения страны.
Цай Инвэнь подтвердила свою позицию, которая заключается в том, что Тайвань является независимым государством с официальным названием Республика Китай, и он не хочет становиться частью Китайской Народной Республики.
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