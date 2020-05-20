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СНГ 20.05.2020 16:15

Зеленский не намерен распускать Раду, пока большинство голосует за важные для страны законы

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что не намерен распускать Верховную Раду, пока сформировавшая большинство партия "Слуга народа" будет голосовать за нужные для страны законы.

"Пока "Слуга народа" будет голосовать за важные законопроекты для страны, банковский закон сейчас был очень важный, и земельную реформу, и импичмент президента, и неприкосновенность, чтобы все, что было написано в программе президента, воплотилось в жизнь, - я буду поддерживать партию "Слуга народа", - сказал он на пресс-конференции в среду в Киеве.

Зеленский указал, что будет поддерживать "именно тот состав партии "Слуга народа", а точнее говоря - монобольшинство, потому что они выполняют именно свою работу".

"Как только они не будут голосовать, не захотят, если они будут лоббировать интересы, не дай бог, той или иной коммерческой группы влияния на политикум Украины, то сразу же, не думая ни о чем, я буду распускать парламент", - заявил он.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]