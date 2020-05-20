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ТЭК 20.05.2020 15:13

Нефть дорожает на ожиданиях данных о запасах в США, Brent - $35,13 за баррель

Цены на нефть эталонных марок повышаются в среду на ожиданиях публикации доклада министерства энергетики США о коммерческих запасах нефти, бензина и дистиллятов.

"Настроения на сырьевых рынках остаются позитивными, хотя появляются сомнения в устойчивости недавнего роста", - отмечают аналитики ANZ, которых цитирует S&P Global Platts.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:56 составляет $35,13 за баррель, что на $0,48 (1,39%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожали на $0,19 (0,59%) - до $32,15 за баррель.

Согласно данным Американского института нефти (API), опубликованным во вторник, запасы нефти в США на неделе, завершившейся 15 мая, снизились на 4,8 млн баррелей. Запасы бензина уменьшились на 651 тыс. баррелей, дистиллятов - выросли на 5,1 млн баррелей. Запасы нефти на терминале в Кушинге сократились на 5 млн баррелей.

Аналитики S&P Global Platts, в свою очередь, ожидают увеличения запасов нефти на 2,4 млн баррелей, дистиллятов - на 3,2 млн баррелей. В то же время они прогнозируют снижение запасов бензина на 3,5 млн баррелей.

Как пишет MarketWatch, ближний конец кривой фьючерсов на WTI в понедельник перешел в бэквордацию (июньский контракт стал стоить дороже июльского). Это является признаком "высокого спроса на физическую нефть, а также наличия места в хранилищах", отмечает один из редакторов Sevens Report Research Тайлер Ричи.

С начала месяца нефть WTI подорожала на 70%, после обвала в апреле, когда ее цена впервые в истории опустилась ниже нуля, пишет Bloomberg.

"Худшее позади, - считает управляющий нефтяным хедж-фондом Andurand Capital Management LLP Пьер Андуран. - ОПЕК+ достаточно сокращает добычу, а спрос будет медленно, постепенно восстанавливаться".

Сокращение добычи в странах ОПЕК+ и первые шаги стран по смягчению карантинных мер поддержали нефтяной рынок, однако каждый из этих факторов может дать сбой, отмечает агентство.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ДЕНЬ, ЦЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]