Нефть дорожает на ожиданиях данных о запасах в США, Brent - $35,13 за баррель

Цены на нефть эталонных марок повышаются в среду на ожиданиях публикации доклада министерства энергетики США о коммерческих запасах нефти, бензина и дистиллятов.
"Настроения на сырьевых рынках остаются позитивными, хотя появляются сомнения в устойчивости недавнего роста", - отмечают аналитики ANZ, которых цитирует S&P Global Platts.
Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:56 составляет $35,13 за баррель, что на $0,48 (1,39%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.
Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожали на $0,19 (0,59%) - до $32,15 за баррель.
Согласно данным Американского института нефти (API), опубликованным во вторник, запасы нефти в США на неделе, завершившейся 15 мая, снизились на 4,8 млн баррелей. Запасы бензина уменьшились на 651 тыс. баррелей, дистиллятов - выросли на 5,1 млн баррелей. Запасы нефти на терминале в Кушинге сократились на 5 млн баррелей.
Аналитики S&P Global Platts, в свою очередь, ожидают увеличения запасов нефти на 2,4 млн баррелей, дистиллятов - на 3,2 млн баррелей. В то же время они прогнозируют снижение запасов бензина на 3,5 млн баррелей.
Как пишет MarketWatch, ближний конец кривой фьючерсов на WTI в понедельник перешел в бэквордацию (июньский контракт стал стоить дороже июльского). Это является признаком "высокого спроса на физическую нефть, а также наличия места в хранилищах", отмечает один из редакторов Sevens Report Research Тайлер Ричи.
С начала месяца нефть WTI подорожала на 70%, после обвала в апреле, когда ее цена впервые в истории опустилась ниже нуля, пишет Bloomberg.
"Худшее позади, - считает управляющий нефтяным хедж-фондом Andurand Capital Management LLP Пьер Андуран. - ОПЕК+ достаточно сокращает добычу, а спрос будет медленно, постепенно восстанавливаться".
Сокращение добычи в странах ОПЕК+ и первые шаги стран по смягчению карантинных мер поддержали нефтяной рынок, однако каждый из этих факторов может дать сбой, отмечает агентство.
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