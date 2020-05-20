В Израиле из-за жары вспыхнули лесные пожары, двое человек скончались от теплового удара

В Израиле вспыхнули лесные пожары на фоне высокой температуры и низкого уровня влажности воздуха, сообщил в среду интернет-портал газеты "Едиот ахронот".
Как сообщил эксперт из метеорологической службы Нахум Малик, в некоторых районах влажность составляет не более 10%, что является причиной возникновения большинства пожаров.
Жителям северных районов страны власти советуют эвакуироваться, так как огонь подходит вплотную к жилым домам. В окрестностях Иерусалима по этой причине накануне уже проведена эвакуация жителей поселения Гева-Биньямин.
Такая погодная ситуация в стране предположительно продлится в Израиле до пятницы.
По данным газеты, от тепловых ударов за последние дни в стране скончались двое человек - в воскресенье мая на улице в городе Димона скончался 60-летний мужчина, на следующей день 41-летний мужчина был найден мертвым в своей машине в городе Хадера.
Израильская пресса напоминает, что накануне аномальная жара привела к максимальному уровню потребления электроэнергии, это вызвало сбои в подаче электричества.
Накануне правительство Израиля из-за жары отменило правило на ношение защитной маски в качестве меры по предотвращению распространения коронавируса COVID-19.
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