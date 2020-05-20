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Дальнее зарубежье 20.05.2020 18:15

В Израиле из-за жары вспыхнули лесные пожары, двое человек скончались от теплового удара

В Израиле вспыхнули лесные пожары на фоне высокой температуры и низкого уровня влажности воздуха, сообщил в среду интернет-портал газеты "Едиот ахронот".

Как сообщил эксперт из метеорологической службы Нахум Малик, в некоторых районах влажность составляет не более 10%, что является причиной возникновения большинства пожаров.

Жителям северных районов страны власти советуют эвакуироваться, так как огонь подходит вплотную к жилым домам. В окрестностях Иерусалима по этой причине накануне уже проведена эвакуация жителей поселения Гева-Биньямин.

Такая погодная ситуация в стране предположительно продлится в Израиле до пятницы.

По данным газеты, от тепловых ударов за последние дни в стране скончались двое человек - в воскресенье мая на улице в городе Димона скончался 60-летний мужчина, на следующей день 41-летний мужчина был найден мертвым в своей машине в городе Хадера.

Израильская пресса напоминает, что накануне аномальная жара привела к максимальному уровню потребления электроэнергии, это вызвало сбои в подаче электричества.

Накануне правительство Израиля из-за жары отменило правило на ношение защитной маски в качестве меры по предотвращению распространения коронавируса COVID-19.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, ЖАРА, ПОЖАРЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]