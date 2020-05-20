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Внешняя политика 20.05.2020 15:24

Парламент Азербайджана обсудит увеличение безвизового режима с Турцией до 90 дней

Межправительственное азербайджано-турецкое соглашение «О взаимном освобождении от виз» представлено в Милли Меджлис (парламент) Азербайджана.

«Парламентский комитет по международным отношениям и межпарламентским связям на заседании в среду одобрил данное соглашение, предусматривающего увеличение с 30 до 90 дней срок взаимного безвизового режима для туристов из Азербайджана и Турции», - сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в парламенте.

Кроме этого, на утверждение в парламент Азербайджана представлены еще ряд межправительственных соглашений с Турцией: «О преференциальной торговле», «О военно-финансовом сотрудничестве».

Как сообщалось ранее, 25 февраля 2020 в Баку при участии президентов Азербайджана и Турции Ильхама Алиева и Реджепа Тайипа Эрдогана состоялось восьмое заседание Совета сотрудничества Турция-Азербайджан. По итогам заседания стороны подписали 14 документов, направленных на расширение двустороннего сотрудничества в различных областях. При этом, главы МИД Азербайджана и Турции Эльмар Мамедъяров и Мевлют Чавушоглу подписали соглашение между правительством Азербайджана и правительством Турции «О взаимном освобождении от виз».

Х.Насирзаде

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Тэги: ТУРЦИЯ, ВИЗА, УПРОЩЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]