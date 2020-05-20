S&P в июле опубликует обновленный суверенный рейтинг Азербайджана

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings планирует 24 июля 2020 года опубликовать обновленный суверенный рейтинг Азербайджана, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в агентстве.
«24 января 2020 года мы опубликовали новый рейтинг Азербайджана, после чего в марте была проведена внеплановая оценка. Обновленный рейтинг будет опубликован по нашим расчетам 24 июля», - отметили в агентстве.
Как сообщалось ранее, S&P в марте подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Азербайджана в иностранной и местной валютах на уровне "BB+/В", сохранив "стабильный" прогноз.
По оценкам агентства, Азербайджан обладает достаточными валютными резервами, сильной фискальной позицией, а также низким внешним долгом.
При этом из-за пандемии коронавируса и низких цен на нефть S&P ожидает снижение ВВП Азербайджана на 6,6% в 2020 году с последующим ростом на 2,6% в 2021 году.
А. Мамедов
Азербайджан и Испания подпишут декларацию о стратегическом партнерстве
Парламент Азербайджана обсудит увеличение безвизового режима с Турцией до 90 дней
США выделяют Азербайджану еще $3,6 млн на борьбу с коронавирусом
120 граждан Азербайджан вернулись на родину через границу с Дагестаном
Упрощенный режим въезда в РФ с 2021 года будет действовать для 4 млрд человек
Президент Алиев распорядился выделить 3,3 млн манатов на улучшение водоснабжения посевных площадей в Агсуинском районе
Президент Алиев снял с должности главу Саатлинского района
В Нахчыване собрали более 5 млн манатов на борьбу с COVID-19
Ирану почти удалось обуздать коронавирус - Рухани
ЦИК Белоруссии зарегистрировал инициативную группу жены блогера Тихановского
Зеленский не намерен распускать Раду, пока большинство голосует за важные для страны законы
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
AccessBank объявляет Тендер по закупке Годового абонемента на План Оценки MS Navision
Более 600 000 абонентов пользуются приложением «Мой Bakcell» - самым рейтинговым сервисом виртуальной клиентской поддержки в стране
Под председательством Эльмира Велизаде состоялся онлайн B2G форум
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
В Баку пройдет международный форум по франчайзингу
Русская община Азербайджана просит Генпрокурора России проверить статью на сайте телеканала Царьград на предмет провоцирования межэтнического конфликта
Пашинян, как оказалось, всегда и всем цитирует не текст документов СБ ООН, а их интерпретацию Казимировым из Википедии - политолог