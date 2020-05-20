S&P в июле опубликует обновленный суверенный рейтинг Азербайджана

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings планирует 24 июля 2020 года опубликовать обновленный суверенный рейтинг Азербайджана, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в агентстве.

«24 января 2020 года мы опубликовали новый рейтинг Азербайджана, после чего в марте была проведена внеплановая оценка. Обновленный рейтинг будет опубликован по нашим расчетам 24 июля», - отметили в агентстве.

Как сообщалось ранее, S&P в марте подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Азербайджана в иностранной и местной валютах на уровне "BB+/В", сохранив "стабильный" прогноз.

По оценкам агентства, Азербайджан обладает достаточными валютными резервами, сильной фискальной позицией, а также низким внешним долгом.

При этом из-за пандемии коронавируса и низких цен на нефть S&P ожидает снижение ВВП Азербайджана на 6,6% в 2020 году с последующим ростом на 2,6% в 2021 году.

А. Мамедов