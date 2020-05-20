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СНГ 20.05.2020 16:05

Украина смягчает карантин

Кабинет министров Украины установил в стране с 22 мая по 22 июня адаптивный карантин, предусматривающий постепенное смягчение ограничительных мер.

"Предлагается установить с 22 мая по 22 июня на территории Украины карантин, учитывая эпидемиологическую ситуацию в регионах, это так называемый адаптивный карантин", - сказал министр здравоохранения Максим Степанов на заседании правительства.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: УКРАИНА, КАРАНТИН, СМЯГЧЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]