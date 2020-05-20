Украина смягчает карантин

Кабинет министров Украины установил в стране с 22 мая по 22 июня адаптивный карантин, предусматривающий постепенное смягчение ограничительных мер.
"Предлагается установить с 22 мая по 22 июня на территории Украины карантин, учитывая эпидемиологическую ситуацию в регионах, это так называемый адаптивный карантин", - сказал министр здравоохранения Максим Степанов на заседании правительства.
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