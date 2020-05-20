В Армении вновь отложен суд по делу, фигурантом которого является экс-президент Саргсян

Судебное заседание по делу о растрате, фигурантом которого является экс-президент Армении Серж Саргсян, намеченное на четверг, отложено из-за пандемии коронавируса, написал адвокат бывшего главы государства Амрам Макинян на своей странице в фейсбуке.
"В связи с разрастающейся в Армении эпидемической ситуацией я представил ходатайство в суд первой инстанции с просьбой перенести назначенное на 21 мая судебное заседание с участием третьего президента Армении Сержа Саргсяна. О дате и времени следующего заседания будет сообщено дополнительно", - отметил Макинян.
Судебное заседание откладывается из-за коронавируса в Армении уже во второй раз. Саргсян находится под подпиской о невыезде.
Как сообщалось, уголовное дело о растрате, фигурантом которого является экс-президент Армении, было направлено в суд 29 января.
Специальная следственная служба ранее заявила, что бывший министр сельского хозяйства страны Серго Карапетян в период с 25 января по 7 февраля 2013 года растратил 489 млн 160 тыс. драмов (чуть более $1 млн), выделенных для субсидирования поставки дизтоплива фермерам.
По данным следствия, организатором растраты финансовых средств был Саргсян, это было сделано по побуждению главы компании "Флеш" Барсега Бегларяна и при содействии бывшего замминистра сельского хозяйства Самвела Галстяна и начальника одного из управлений министерства Геворка Арутюняна.
Карапетяну предъявлено обвинение по п.1 ч.3 ст.179 УК Армении (присвоение или растрата в особо крупных размерах, наказывается лишением свободы на срок от четырех до восьми лет).
Саргсяну, Бегларяну, Галстяну и Арутюняну предъявлено обвинение по п.1 ч.3 ст.38-179 УК Армении (соучастие в присвоении или растрате, наказывается лишением свободы на срок от четырех до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой).
Ранее Генеральная прокуратура Армении отклонила жалобу на решение об аресте имущества Саргсяна. Ходатайство адвокатов экс-президента о снятии выдвинутых против него обвинений было отклонено, несмотря на конституционные гарантии неприкосновенности.
Саргсян свою вину не признает.
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