О второй волне COVID-19 в КНР говорить пока рано - Онищенко

Ситуация с распространением коронавируса в Китае находится под контролем, оснований для утверждений о начале второй волны пандемии нет, считает депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко.

"Сейчас пресса начала говорить о том, что в Китай якобы пришла вторая волна коронавируса, и было указано, что 103 млн китайцев находятся под особым наблюдением. (...) Я считаю, что в КНР ситуация находится под контролем", - сообщил Онищенко в среду на онлайн-конференции по ситуации с коронавирусом в России.