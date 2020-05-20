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Дальнее зарубежье 20.05.2020 20:08

О второй волне COVID-19 в КНР говорить пока рано - Онищенко

Ситуация с распространением коронавируса в Китае находится под контролем, оснований для утверждений о начале второй волны пандемии нет, считает депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко.

"Сейчас пресса начала говорить о том, что в Китай якобы пришла вторая волна коронавируса, и было указано, что 103 млн китайцев находятся под особым наблюдением. (...) Я считаю, что в КНР ситуация находится под контролем", - сообщил Онищенко в среду на онлайн-конференции по ситуации с коронавирусом в России.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: РОССИЯ, КИТАЙ, КОРОНАВИРУС, ОНИЩЕНКО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]