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СНГ 20.05.2020 16:09

Число заразившихся COVID-19 в Белоруссии выросло за сутки на 918 до 32 тыс. 426

В Белоруссии по состоянию на 20 мая зарегистрировано 32 тыс. 426 человек с положительным тестом на COVID-19, сообщили в министерстве здравоохранения республики в среду.

Прирост за последние сутки составил 918 человек.

"За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 179 (на 19 мая - 175) пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией", - проинформировали в министерстве.

Там также сообщили, что на 20 мая выздоровели и выписаны 11 тыс. 415 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19 (на 19 мая - 10 620).

Кроме того, по данным Минздрава, всего было проведено 387 тыс. 673 теста на коронавирусную инфекцию.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, КОРОНАВИРУС, ДАННЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]