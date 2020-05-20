Число заразившихся COVID-19 в Белоруссии выросло за сутки на 918 до 32 тыс. 426

В Белоруссии по состоянию на 20 мая зарегистрировано 32 тыс. 426 человек с положительным тестом на COVID-19, сообщили в министерстве здравоохранения республики в среду.

Прирост за последние сутки составил 918 человек.

"За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 179 (на 19 мая - 175) пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией", - проинформировали в министерстве.

Там также сообщили, что на 20 мая выздоровели и выписаны 11 тыс. 415 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19 (на 19 мая - 10 620).

Кроме того, по данным Минздрава, всего было проведено 387 тыс. 673 теста на коронавирусную инфекцию.