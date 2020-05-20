Белоруснефть оценивает прирост новых запасов нефти в 2020г на уровне 1,7 млн т

ПО "Белоруснефть" планирует в 2020 году обеспечить прирост новых запасов нефти на уровне 1,71 млн тонн, что соответствует планам по добыче.

"В последние годы активную выработку запасов полностью компенсирует их прирост. Ожидается, что в 2020 году он составит 1 млн 710 тыс. тонн", - говорится в сообщении пресс-службы компании.

В сообщении также отмечается, что в текущем году "Белоруснефть" сохранит максимальные за последние четверть века объемы разведочных работ. В 2020 году 3D сейсморазведку проведут на площади 380 кв. км, что соответствует прошлогоднему уровню.

Пресс-служба сообщает также, что "Белоруснефть" приступила к полевой сейсморазведке Северо-Надвинской-Барсуковской площади в Гомельской области.

"По мнению геологов, в пределах Северо-Надвинской-Барсуковской площади могут быть сосредоточены значительные для промышленной разработки запасы нефти. Сейчас предстоит оценить верность таких предположений", - отмечается в сообщении.

Участок расположен в Речицком, Лоевском и Хойникском районах Гомельской области. "Белоруснефть" проведет сейсмические исследования в формате 3D на территории 478 кв. км. Работы планируется завершить в течение года.

ПО "Белоруснефть" включает предприятия по добыче нефти и газа на территории Белоруссии, России, Венесуэлы и Эквадора, предприятия геологоразведки и нефтесервиса. "Белоруснефть" также является крупнейшим оператором АЗС в стране (570 станций) и национальным оператором по развитию электрозаправочных станций.

В 2019 году добыча нефти на территории Белоруссии составила 1,69 млн тонн, в 2020 году добычу планируется увеличить до 1,7 млн тонн.