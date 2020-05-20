Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.86 RUR   0.0235 GBR   2.0844 TRY   0.2504

Цена на нефть

19.05   $/bbl WTI 32.50 0.68 Brent 34.65 -0.16

Погода в Баку

  ночь день

Внешняя политика 20.05.2020 16:11

Азербайджан и Испания подпишут декларацию о стратегическом партнерстве

Главы МИД Азербайджана и Испании Эльмар Мамедъяров и Аранча Гонсалес Лайя в среду обсудили по телефону вопросы двустороннего сотрудничества, сообщает пресс-служба азербайджанского МИД.

«В ходе беседы министры отметили важность подписания в ближайшем будущем декларации о стратегическом партнерстве между двумя странами и взаимных визитов на высоком уровне в этой связи”, - отмечается в сообщении.

Кроме того стороны обсудили вопросы укрепления договорно-правовой базы между двумя странами.

«Во время разговора министры обменялись мнениями об укреплении экономического и энергетического сотрудничества, а также расширении культурных связей между двумя странами. Эльмар Мамедъяров и Аранча Гонсалес Лайя выступили с приглашениями о взаимных визитах в постпандемический период”, - сообщает внешнеполитическое ведомство.

Х.Насирзаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ИСПАНИЯ, ПАРТНЕРСТВО

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]