Азербайджан и Испания подпишут декларацию о стратегическом партнерстве

Главы МИД Азербайджана и Испании Эльмар Мамедъяров и Аранча Гонсалес Лайя в среду обсудили по телефону вопросы двустороннего сотрудничества, сообщает пресс-служба азербайджанского МИД.
«В ходе беседы министры отметили важность подписания в ближайшем будущем декларации о стратегическом партнерстве между двумя странами и взаимных визитов на высоком уровне в этой связи”, - отмечается в сообщении.
Кроме того стороны обсудили вопросы укрепления договорно-правовой базы между двумя странами.
«Во время разговора министры обменялись мнениями об укреплении экономического и энергетического сотрудничества, а также расширении культурных связей между двумя странами. Эльмар Мамедъяров и Аранча Гонсалес Лайя выступили с приглашениями о взаимных визитах в постпандемический период”, - сообщает внешнеполитическое ведомство.
Х.Насирзаде
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