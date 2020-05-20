Азербайджан и Испания подпишут декларацию о стратегическом партнерстве

Главы МИД Азербайджана и Испании Эльмар Мамедъяров и Аранча Гонсалес Лайя в среду обсудили по телефону вопросы двустороннего сотрудничества, сообщает пресс-служба азербайджанского МИД.

«В ходе беседы министры отметили важность подписания в ближайшем будущем декларации о стратегическом партнерстве между двумя странами и взаимных визитов на высоком уровне в этой связи”, - отмечается в сообщении.

Кроме того стороны обсудили вопросы укрепления договорно-правовой базы между двумя странами.

«Во время разговора министры обменялись мнениями об укреплении экономического и энергетического сотрудничества, а также расширении культурных связей между двумя странами. Эльмар Мамедъяров и Аранча Гонсалес Лайя выступили с приглашениями о взаимных визитах в постпандемический период”, - сообщает внешнеполитическое ведомство.

Х.Насирзаде