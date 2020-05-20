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Регион 20.05.2020 16:33

Ирану почти удалось обуздать коронавирус - Рухани

Иранские власти практически полностью взяли под контроль распространение коронавируса COVID-19, заявил на заседании кабинета министров президент Ирана Хасан Рухани.

"За последние три месяца мы с каждым шагом улучшаем (ситуацию - ИФ)... в борьбе с этим опасным вирусом, и мы почти что в двух шагах от контроля над болезнью", - приводит его слова ливанское издание "Дейли стар".

В то же время президент указал, что Иран бы сейчас не сталкивался с проблемами в сфере здравоохранения, если бы в некоторых провинциях страны соблюдались бы меры безопасности.

"Дейли стар" отмечает, что в настоящий момент лишь в 24 из 434 областях Ирана действует высший уровень опасности в связи с заболеванием. Наиболее сложное положение пока складывается в провинции Хузестан.

Между тем, в среду представитель Минздрава страны Киануш Джаханпур заявил, что за последние сутки в стране от последствий заражения коронавирусом скончались 64 человека, и выявлено еще 2 346 заражений.

Общее число летальных исходов среди инфицированных выросло до 7 183, количество случаев коронавируса - до 126 949. Вылечились более 98,8 тыс. человек, но 2 673 пациента остаются в критическом состоянии.

В то же время Джаханпур подчеркнул, что большинство скончавшихся - люди старше 70 лет.

"Дейли стар" напоминает, что рост количества выявленных случаев коронавируса отмечается с 2 мая, когда в Иране был отмечен минимальный их суточный прирост за период с 10 марта.

Однако власти указывают, что речь идет о расширении масштабов тестирования на коронавирус и об улучшении статистики выявляемости болезни, а не о росте масштабов заболевания.

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Тэги: ИРАН, КОРОНАВИРУС, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]