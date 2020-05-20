ЕК утвердила стратегии новой продовольственной системы и защиты биоразнообразия

Европейская комиссия (ЕК) утвердила в среду новую стратегию ЕС в защиту биологического разнообразия, а также стратегию продовольственной системы "От фермы к столу".
Как объясняется в документах к этому решению, главные цели такой политики - "вернуть природу в нашу жизнь", а также обеспечить "справедливую, здоровую и оберегающую окружающую среду" систему продовольствия.
В Брюсселе считают, что "обе стратегии взаимно усиливают одна другую и создают связь между природой, сельхозпроизводителями, предприятиями и потребителями ради совместного строительства конкурентного устойчивого будущего".
"Кризис коронавируса показал, до какой степени мы все уязвимы и насколько важно восстановить равновесие между человеческой деятельностью и природой. Климатические изменения и обеднение биоразнообразия представляют собой очевидную и непосредственную угрозу для человечества", - заявил заместитель председателя Еврокомиссии Франс Тиммерманс, комментируя это решение ЕК.
По его мнению, две принятые стратегии помогут обеспечить "новое, улучшенное равновесие между природой, продовольственной системой и биоразнообразием для защиты здоровья и благополучия наших граждан", и в то же время "усилить конкурентоспособность и устойчивость ЕС". "Эти стратегии представляют собой главный раздел важного переходного периода, который мы предпринимаем", - подчеркнул Тиммерманс.
В Еврокомиссии объясняют, что эти стратегии содержат обязательства ЕС по борьбе против обеднения биоразнообразия в Европе и в мире и по достижению в продовольственной системе Евросоюза образцовых норм мирового уровня, позволяющих обеспечить конкурентоспособную устойчивость, защитить здоровье планеты и ее населения и гарантировать средства существования для всех участников продовольственной цепи.
Стратегия защиты биоразнообразия призвана бороться против чрезмерной, близорукой эксплуатации земель и морей, сверхэксплуатации природных ресурсов, загрязнения окружающей среды и чужеродных инвазивных видов.
Стратегия "От фермы к столу" должна, по замыслу ее разработчиков, обеспечить переход к устойчивой продовольственной системе ЕС, гарантирующей продовольственную безопасность и доступ "к здоровым пищевым режимам благодаря здоровой планете".
Речь о том, чтобы уменьшить экологические и климатические последствия продовольственной системы ЕС и усилить ее устойчивость, одновременно защищая здоровье граждан и гарантируя средства существования экономическим операторам.
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