В ряде стран наблюдается усиление темпов распространения коронавируса

Ряд стран, где наблюдаются стабилизация ситуации с коронавирусом COVID-19, продолжают возобновлять работу в то время, как в некоторых государствах фиксируют рекордные суточные показатели случаев заражения вирусом.
Как сообщает американский телеканал CNN, все 50 штатов США приступили к снятию введенных из-за коронавируса ограничений, несмотря на опасения относительно активизации распространения COVID-19. Последним штатом, который приступил к возобновлению работы, стал Коннектикут. В среду в этом штате начали открываться магазины розничной торговли и рестораны.
В США зафиксировано рекордное количество случаев заражения и летальных исходов людей с коронавирусом. Так, в стране выявлено свыше 1,5 млн инфицированных, причем более 93 тыс. скончались.
В Германии, в частности, в федеративной земле Северный Рейн-Вестфалия со среды возобновляют работу бассейны на открытом воздухе.
Немецкие вирусологи уверены, что хлор, которым проводят дезинфекцию воды в бассейнах, способен убивать коронавирус.
При этом посещение таких бассейнов регулируется правилами, которые в частности включают систему онлайн-бронирования и ограничения на ежедневное количество посетителей.
В стране по состоянию на среду выявлено свыше 177 тыс. заражений COVID-19, более 8 тыс. инфицированных скончались.
В Южной Корее в среду открываются старшие школы. Тем не менее, преподаватели и студенты должны будут носить маски и соблюдать другие меры по сдерживанию распространения коронавируса.
В стране с начала коронавирусной пандемии выявлено более 11 тыс. случаев заражения, зафиксировано 263 летальных исхода.
Власти Ирана заявляют, что в стране удалось взять распространение коронавируса под контроль.
"За последние три месяца мы с каждым шагом улучшаем (ситуацию - ИФ)... в борьбе с этим опасным вирусом, и мы почти что в двух шагах от контроля над болезнью", - заявил на заседании кабинета министров президент Ирана Хасан Рухани.
Между тем, в среду представитель Минздрава страны Киануш Джаханпур заявил, что за последние сутки в стране от последствий заражения коронавирусом скончались 64 человека, и выявлено еще 2346 заражений.
Общее число летальных исходов среди инфицированных выросло до 7183, количество случаев коронавируса - до 126949. Вылечились более 98,8 тыс. человек, но 2 673 пациента остаются в критическом состоянии.
Джаханпур подчеркнул, что большинство скончавшихся - люди старше 70 лет.
В тоже время в ряде стран фиксируется рекордный ежесуточный прирост случаев заражения.
Как сообщает издание The Guardian, в Индонезии за сутки выявили 693 заражений, что является самым высоким ежесуточным показателем с момента появления вируса в стране.
По состоянию на 20 мая в Индонезии диагностировали более 19 тыс. инфицированных, свыше 1000 заразившихся скончались.
В Бразилии также зафиксировали самый высокий суточный прирост случаев заражения и летальных исходов. Так, за последние 24 часа в стране скончались 1179 человек с коронавирусом. Кроме того, выявили 17408 новых заражений.
По данным работников больниц, в Рио де Жанейро и Сан-Паулу заполнены более 85% реанимационных отделений.
По состоянию на среду, в Бразилии диагностировано свыше 271 тыс. случаев заражения, почти 18 тыс. инфицированных скончались.
Коронавирус продолжает распространяться в Венесуэле. Власти страны ввели режим комендантского часа еще в нескольких городах вдоль границы с Колумбией и Бразилией в связи с резким ростом новых случаев заражения. Власти Венесуэлы связывают такое развитие событий с потоками мигрантов.
По данным министра информации Хорхе Родригеса, за последние 24 часа в стране выявили 131 случай заражения, что является рекордным суточным показателем. Таким образом, по состоянию на 20 мая в стране диагностировано 749 случаев заражения COVID-19, 10 человек с коронавирусом скончались.
Власти Испании подтвердили, что с четверга 21 мая ношение масок станет для всех обязательным в закрытых помещениях и на улицах в случае, когда невозможно соблюдать дистанцию в два-три метра.
Исключение составят дети до шести лет. В то же время власти все же рекомендуют носить маски детям в возрасте от трех до пяти лет.
Испания является одной из наиболее эпидемиологически неблагоприятных стран. По количеству выявленных случаев заражения COVID-19 Испания находится на третьем месте.
По состоянию на среду в стране выявлено более 278 тыс. заражений, количество летальных исходов людей с коронавирусом превышает отметку в 27 тыс.
Согласно данным статистического сайта Worldometer, в среду количество заразившихся COVID-19 в мире превысило отметку в 5 млн. При этом более 325 473 инфицированных скончались.
Тем не менее, число выздоровевших приближается к 2 млн - на данный момент зафиксировано 1 977 093 излечившихся от коронавируса.
По состоянию на 20 мая, в мире болеют 2 709 939 человек.
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