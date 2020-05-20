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АПК 20.05.2020 19:32

Товарооборот сельхозпродукции между РФ и Турцией за 4 мес. вырос на 40% - до $1,7 млрд

Товарооборот сельхозпродукции между Россией и Турцией - за январь-апрель 2020 года увеличился до $1,7 млрд, что на 40% выше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, сообщается в пресс-релизе Минэнерго РФ по итогам переговоров сопредседателей межправительственной смешанной российско-турецкой комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству министра энергетики РФ Александра Новака и министра торговли Турции Рухсары Пекджан.

По словам Новака, перспективы наращивания деловых контактов между странами имеются, в том числе и в экспорте сельхозпродукции.

"В 2019 году мы достигли значительного роста товарооборота сельхозпродукции между Россией и Турцией - на 26,4% до более чем $3,8 млрд. Уже за январь-апрель 2020 года товарооборот увеличился до $1,7 млрд, то есть сразу на 40% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года", - подчеркнул российский министр.

"Было отмечено, что в текущем году стороны также продолжат работу по расширению использования национальных валют в торговле", - говорится в сообщении.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: РОССИЯ, ТУРЦИЯ, С/Х, ТОВАРООБОРОТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]