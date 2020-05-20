Товарооборот сельхозпродукции между РФ и Турцией за 4 мес. вырос на 40% - до $1,7 млрд

Товарооборот сельхозпродукции между Россией и Турцией - за январь-апрель 2020 года увеличился до $1,7 млрд, что на 40% выше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, сообщается в пресс-релизе Минэнерго РФ по итогам переговоров сопредседателей межправительственной смешанной российско-турецкой комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству министра энергетики РФ Александра Новака и министра торговли Турции Рухсары Пекджан.
По словам Новака, перспективы наращивания деловых контактов между странами имеются, в том числе и в экспорте сельхозпродукции.
"В 2019 году мы достигли значительного роста товарооборота сельхозпродукции между Россией и Турцией - на 26,4% до более чем $3,8 млрд. Уже за январь-апрель 2020 года товарооборот увеличился до $1,7 млрд, то есть сразу на 40% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года", - подчеркнул российский министр.
"Было отмечено, что в текущем году стороны также продолжат работу по расширению использования национальных валют в торговле", - говорится в сообщении.
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