Товарооборот сельхозпродукции между РФ и Турцией за 4 мес. вырос на 40% - до $1,7 млрд

Товарооборот сельхозпродукции между Россией и Турцией - за январь-апрель 2020 года увеличился до $1,7 млрд, что на 40% выше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, сообщается в пресс-релизе Минэнерго РФ по итогам переговоров сопредседателей межправительственной смешанной российско-турецкой комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству министра энергетики РФ Александра Новака и министра торговли Турции Рухсары Пекджан.

По словам Новака, перспективы наращивания деловых контактов между странами имеются, в том числе и в экспорте сельхозпродукции.

"В 2019 году мы достигли значительного роста товарооборота сельхозпродукции между Россией и Турцией - на 26,4% до более чем $3,8 млрд. Уже за январь-апрель 2020 года товарооборот увеличился до $1,7 млрд, то есть сразу на 40% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года", - подчеркнул российский министр.

"Было отмечено, что в текущем году стороны также продолжат работу по расширению использования национальных валют в торговле", - говорится в сообщении.